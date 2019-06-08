Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da yöneticilere ve teknik heyete tatil yok. Özellikle teknik direktör Fatih Terim sürekli yeni sezon yapılanması üzerinde çalışıyor. Başkan ve kurmayları da mali yönden çok ince hesaplar yapıyor. Sarı-kırmızılı takıma 2017 yazında katılan Fernando ile Mariano üç sezonluk sözleşme imzalamıştı ve iki oyuncu da mukavelesinin son yılına girdi. Sarı-kırmızılılar yaşları da ilerleyen oyuncuları bu yaz satmayı hedefliyor, çünkü bu oyuncular gelecek sezonun sonunda boşa çıkacak ve Galatasaray, gelecek yıl iki Brezilyalıdan bonservis bedeliyle para kazanma şansını kaybedecek. Merkez orta sahada revizyona gidecek olan Galatasaray, bu iki oyuncuyu satış listesine koydu.

Akılları Brezilya’da

G.Saray, Fernando ve Mariano’nun satışlarında minimum üçer milyon avro gelir hedeflerken özellikle Arap piyasasında bu oyuncuların 7-8 milyon avro bandında alıcı bulabilecekleri düşünülüyor. Ama her iki oyuncunun da aklı daha çok ülkeleri Brezilya’da. Yıldızların senelik ücretleri de el yakıyor. Fernando’nun yıllık ücreti 3,3 milyon avro, Mariano’nunki ise 2,3 milyon avro. G.Sray, Brezilyalı futbolcuları satabildiği takdirde 5,6 milyon avro da kasada kalacak. Toplam ücretleri 5,7 milyon avro tutan Diagne ile Belhanda da satış listesinde olan oyuncular. Hesaplar tutar ve bu oyuncular satılırsa sarı-kırmızılıların hareket alanı bir hayli açılmış olacak.

Beni göndermek istediler

Galatasaray’da bu sezon sergilediği başarılı performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Feghouli, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Cezayirli yıldız “Benim takımda kalmamı istemediler. Oysa beş yıllık sözleşme imzalamıştım. Çalıştım ve sabır gösterdim. Allah’a şükürler olsun ki, iyi performans gösterdim” diye konuştu.

Onyekuru için 2,25 milyon €

Galatasaray’da gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ederken Henry Onyekuru’nun yeniden kiralanması için girişimler sürüyor. Sarı-kırmızılıların Everton ile görüşmelerde teklif ettiği kiralama bedeli de belli oldu. Galatasaray’ın Everton’a 2,25 milyon avroluk kiralama teklifi yaptığı belirtildi.