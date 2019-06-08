Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AMillî Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 3. maçında bu akşam son Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile Konya’da karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak. Mücadelede, Slovenya Futbol Federasyonundan Damir Skomina düdük çalacak. Grupta oynadığı ilk iki maçı kazanan Türkiye, Fransa’nın ardından averajla ikinci sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip bu karşılaşmayı kazanması hâlinde liderliğe yükselecek.

Sonrasında İzlanda

Türkiye’nin yer aldığı grupta 16.00’da İzlanda-Arnavutluk ve 19.00’da Moldova-Andorra maçları da oynanacak. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 elemelerinde 11 Haziran Salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekipte Ozan Kabak, Cenk Tosun ve Okay Yokuşlu sakatlıkları sebebiyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Fransa’da ise N’Golo Kante forma giyemeyecek. Hazırlık maçında sakatlanan Fransa’nın yıldızı Kylian Mbappé’nin ise oynayabileceği belirtildi.