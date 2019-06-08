Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AMillî Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 3. maçında bu akşam son Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile Konya’da karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak. Mücadelede, Slovenya Futbol Federasyonundan Damir Skomina düdük çalacak. Grupta oynadığı ilk iki maçı kazanan Türkiye, Fransa’nın ardından averajla ikinci sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip bu karşılaşmayı kazanması hâlinde liderliğe yükselecek.

> Sonrasında İzlanda

Türkiye’nin yer aldığı grupta 16.00’da İzlanda-Arnavutluk ve 19.00’da Moldova-Andorra maçları da oynanacak. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 elemelerinde 11 Haziran Salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekipte Ozan Kabak, Cenk Tosun ve Okay Yokuşlu sakatlıkları sebebiyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Fransa’da ise N’Golo Kante forma giyemeyecek. Hazırlık maçında sakatlanan Fransa’nın yıldızı Kylian Mbappé’nin ise oynayabileceği belirtildi.



MİLLÎ TAKIMIN HOCASI ŞENOL GÜNEŞ, DEV MAÇ ÖNCESİ İDDİALI AÇIKLAMALARDA BULUNDU: GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ

Türkiye, EURO 2020 grup elemelerindeki kritik maçta bu akşam son dünya şampiyonu Fransa’yı ağırlayacak. Bu önemli karşılaşma öncesinde teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Gruptan çıkmaya en büyük adayın Fransa olduğunu belirten Güneş, “Dünya şampiyonu olmuş, FIFA sıralamasında ikinci, futbolcu üreten bir ülkenin takımıyla karşılaşacağız. Bu grup birinciliği adına bir şansızlık, ama bizim için bir şans. Kendi gücümüzü göreceğiz. Futbol adına iyi şeyler sunmak istiyoruz. Güzel bir sahada, güzel bir taraftarla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız. Sunacağımız çok şey var. Üç puan alırsak çok iyi ama bir puana da olumlu bakıyorum” diye konuştu.

> Bu teslimiyet değil

Sahada futbol adına her şeyi yapacaklarını dile getiren Güneş, “Fransa’nın yeri belli, bizim yerimiz belli ama bu teslimiyet değil. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Maçı kaybetsek bile kazanacağımız çok şey var. Biz burada kötü oyunla da üç puan alabiliriz. İyi futbol oynarsak kazanacağımız çok şey olabilir. Hücumsa hücum, savunmaysa savunma. Her şeyi yapacağız. Sahaya çıkıp futbol adına kaybetmemeyi düşünüyoruz. Herkesin kabul ettiği bir Fransa var. Ama bu farkı kapatacak inancımız da var” dedi. Şenol Güneş ayrıca gruptaki diğer rakip İzlanda hakkında “Sonuç ne olursa olsun İzlanda maçı önemli. Bizim grupta asıl rakibimiz onlar olacak” sözlerini kullandı.



NİHAT ÖZDEMİR:

Yabancıda kararı kulüpler verecek

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, çok merak edilen yabancı sınırı hakkında konuştu. Özdemir, TRT Spor’a yaptığı açıklamada, “Yabancı sınırı konusunda bütün kulüplerimizin karar verdiği ortak paydada buluşacağız” ifadelerini kullandı. Özdemir ayrıca millî maçları İstanbul’da da oynamak istediklerini söyledi.



HAKEM ENDİŞESİ

2014 Dünya Kupası elemeleri sonunda Fransa ile Ukrayna baraj maçları oynadı. Fransa, Ukrayna deplasmanında ilk maçı 2-0 kaybetmişti. Cüneyt Çakır’ın yönettiği ilk karşılaşmayı iki takım da 10 kişi tamamlamış ve Ukrayna ikinci golünü penaltıdan atmıştı. Fransa, ikinci maçta rakibini 3-0 yenerek Dünya Kupası’na gitmeye hak kazanmıştı. Maça Slovenyalı hakem Damir Skomina kararları ile damga vurmuştu.

> Fransızlar onu sever

Ceza sahasında oluşan karambolde net bir şekilde ofsayt durumunda bulunan Benzema’nın pozisyonuna hakem ‘devam’ kararı vermiş ve o golle Fransa 2-0 öne geçmişti. Skomina bu maçta Fransa lehine verdiği kararlarıyla uzun süre tartışılmıştı. Horozlar 2014 Dünya Kupası vizesi alırken Skomina skandal yüzünden Brezilya’da görev alamamıştı. > Ömer Faruk Ünal



FRANSA TERS GELİYOR

Galibiyetimiz yok

Türkiye ile Fransa bu akşam Konya’daki karşılaşmayla 5. defa birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 4 maç da Fransa’nın üstünlüğü ile sona erdi. Üçü özel, biri Konfederasyonlar Kupası’nda olmak üzere geride kalan dört maçta Fransa 12, Türkiye ise iki gol attı.

ARNAVUTLUK’U YENEMEDİK

Gençlere 90+3 şoku!

U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye, Arnavutluk’la 2-2 berabere kaldı. Misafir ekip 49’da Maloku ile skoru 1-0 yaptı. Mert Müldür 54’te, Halil Dervişoğlu 85’te attıkları gollerle ay-yıldızlıları öne geçirdi. Arnavutluk uzatmaların son dakikasında (90+3) Tafa ile skoru eşitledi. Öte yandan maçı TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.