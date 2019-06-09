Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Bezonu şampiyon tamamlayarak tarihî rakibi Fenerbahçe ile kupa sayısı farkını giderek açan Galatasaray, transferde de sarı-lacivertlilere darbe vurmaya hazırlanıyor. Fatih Terim’in 2017’de takımın başına yeniden geçmesinin ardından büyük bir izleme ağı kurulurken özellikle kuzey ülkeleri taranıyordu. Scout ekibinin radarına takılan isimlerden biri de 2018-19 sezonunda Kopenhag formasıyla 31 gol atan Robert Skov’du. Ama 23 yaşındaki futbolcuyla adı anılan ilk kulüp Fenenbahçe olmuştu. Galatasaray ise Nordsjaelland takımında 25 gol atan Andreas Skov Olsen için hamle yapmıştı. Şimdi iş değişti.

İlk sırada Andreas vardı

Robert Skov için Galatasaray da devreye girdi ve Olsen kuzey pazarındaki listede ikinci sıraya alındı. Danimarka Ligi’nin iki yıldızı Robert Skov ile Andreas Skov Olsen arasında üç yaş var. Skov 1996 doğumlu, Olsen ise 1999. Kopenhaglı Skov bu sezon 31 gol kaydederken Olsen 25 defa fileleri havalandırdı. İkisi de sağ kanatta görev yapıyor. Robert iki ayağını da kullanabiliyor, Olsen ise solak. Robert 1,83 boyunda, Olsen 1,87. Sarı-kırmızılılar iki ayağını da kullanan Robert Skov’a Devler Ligi kozuyla teklif yapmaya hazırlanıyor.

Aslan’sın Babel!

Galatasaray’ın yeni sezon için el sıkıştığı ilk isimlerden biri olan Ryan Babel, artık bu anlaşmayı saklamıyor. Beşiktaş’tan İngiltere’nin Fulham ekibine transfer olan ancak takımı küme düştükten sonra Süper Lig’e dönmeye can atan Hollandalı oyuncu, sosyal medya hesabından aslan görseli paylaşarak taraftarları heyecanlandırdı.

Türüç hedefte

Galatasaray sakatlığı sebebiyle önümüzdeki sezon da forma giyme ihtimali az olan Emre Akbaba’nın yerine oyuncu arıyor. Sarı-kırmızılılar, şimdi Emre ile benzer kabiliyetlere sahip oyuncu için kolları sıvadı. İlk aday ise Kayserisporlu Deniz Türüç. Ancak Kayserispor 10 milyon avrodan kapıyı açarken Aslan, fiyat düşürme çabasında.