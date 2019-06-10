Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son Dünya Şampiyonu Fransa yerlerde, Türkiye ise göklerde! Ay yıldızlıların Konya’da tarihi bir zafer vardı ve dünyada ses getirdi. Yıldızlardan kurulu ve sahaya çıkan ilk on bir değeri 760 milyon avro olan Horozlar, 60 milyon avroluk değere sahip millîlerimiz karşısında deyim yerindeyse “değersiz” kaldı. Avrupa başta olmak üzere dünya basını Türkiye’nin haklı ve gurur dolu zaferine geniş yer verdi. İşte ülkelere göre değerlendirmeler...

FRANSA TÜRK HAMAMINDA BOĞULDU

L'Équipe: Aklı başka yerde. Fransa’dan endişe verici bir performans. Hücumcuların verimsiz, savunmacıların sönük performansından sonra Türkiye’ye 2-0 ile boyun eğen ‘Maviler’, rakibine tarihinde ilk defa yenildi.

Le Figaro: Fransızlar, Türk hamamında boğuldu. Fransız futbolcular, yaklaşık 40 bin taraftarın seyrettiği maçta mücadele etmekten kaçar gibiydi. Anadolu topraklarında taraftarların sersemletici ıslıklarıyla uyuşan Fransızların kalesi iki golle sarsıldı.

Foot Mercato: Türkiye’den Fransa’ya tokat.. Sergilenen bu performansla Fransa’nın mağlubiyeti kaçınılmazdı. Türkiye, oyunun her alanında üstündü. Kaleye isabetli şut atamayan dünya şampiyonu, grup birinciliğini devretti.

Le Monde: Türkiye, durgun Fransa karşısında emin adımlarla galibiyete ulaştı. Taraftarlarının tezahüratlarıyla oyunu domine eden Türkiye, galibiyet serisi yakalayarak liderliği ele geçirdi. İki devrede de aynı ritimle oynayan Türkiye’ye direnen tek isim, takımın kaptanı ve kalecisi Hugo Lloris oldu.

France Football: Korkunç!. Türkiye, fiziki gücü, azmi, organize savunması ve hücum performansıyla haklı bir galibiyet alarak liderliği elde etti. Fransa, 90 dakika boyunca baskı altındaydı. Türkiye, bu zaferle EURO 2020 için büyük avantaj yakaladı.

ALMANYA

Bild: Türkiye, dünya şampiyonunu şoke etti. Türkiye’nin evinde Fransa’yı 2-0 yenerek H Grubu’nda liderliğe yükseldi. Dünya şampiyonuna neler oluyor? Antoine Griezmann, Paul Pogba ve Kylian Mbappé gibi yıldızlarla oynayan Fransa sahada varlık gösteremedi.

Welt: Türkiye, dünya şampiyonuna karşı sürpriz zaferini kutluyor. Fransa, EURO 2020 Elemelerinde tökezledi.

Kicker:Türkiye’nin zaferi. Türkiye, tarihinde yenemediği son dünya şampiyonunu, Avrupa Şampiyonası elemelerinin üçüncü maçında Şenol Güneş’in başarılı stratejisi ile yendi ve Fransa karşısında ilk galibiyetini almayı başardı. Şenol Güneş, Düesseldorflu Kaan Ayhan ve Romalı Cengiz’i ilk on birde oynatarak dünya şampiyonunun renkli isimlerini etkisiz hâle getirdi. Oyunu kendilerinin şekillendireceğine inanan Fransızların taktiği Türkler tarafından bozulunca takım oyunu kurmakta zorlandılar, maç boyunca Deschamps, gözle görülür derecede rahatsız olduğunu saha kenarından da gösterdi.

İNGİLTERE

BBC: Türkiye, Fransa’yı şoke etti... Ev sahibi sahada iyi olan taraftı. Fransa, maçın büyük bölümünde zayıftı. Asıl dikkati çeken, Fransa’nın 10 senedir ilk defa bir maçta kaleye isabetli şut atamaması oldu.

Daily Mail: Türkiye, Fransa’yı parçalara ayırdı!. Dünya şampiyonu Fransa, kaleye bir şut bile atamadan sürpriz yenilgiye uğradı. Türkiye, ilk yarıdaki etkili oyunuyla skoru 2-0 yaptı. Didier Deschamps’ın öğrencileri, ikinci yarıda ufak bir mücadele azmi gösterse de farklı yenilgiden Hugo Lloris sayesinde kurtuldu.

İSPANYA

As: Türkiye’den Fransa’ya sürpriz. Şenol Güneş’in takımı, dünya şampiyonu Fransa’yı hayal kırıklığına uğrattı. Fransa’nın savunmadaki hataları mağlubiyete yol açtı. Fransa’nın yavaş oyununa organize hücumlarla cevap veren Türkiye, golleri erken bularak rakibinin uyanmasına izin vermedi.

İTALYA

La Gazzetta dello Sport : Fransa, Türkiye’de nakavt oldu. Elemelerin üçüncü haftasında en fazla dikkati çeken sonuca Türkiye imza attı. Dünya şampiyonu Fransa, Konya’da Türkiye’ye 2-0 ile boyun eğdi.