Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın ve A Millî Takım’ın gol makinesi Burak Yılmaz için İtalyanlar devreye girdi. Serie A’ya yedi sezon sonra yükselen Lecce, 34 yaşındaki golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istedi ama beklediği cevabı alamadı. Geçen sezon ara transfer döneminde siyah-beyazlı formayı sırtına geçirdikten sonra patlama yapan ve çıktığı 15 maçta 11 gol atan Burak Yılmaz’a İtalyan kulübü yetkilileri yıllık 2 milyon avroluk teklifte bulundu. Beşiktaş’tan yılda 2,5 milyon avro kazanan tecrübeli futbolcu bu teklifi hiç düşünmeden reddetti. Ayrıca Lecce Kulübü bonservis bedeli için de Beşiktaş Kulübü’ne 2,5 milyon avro önermişti. Yönetim de “Burak satılık değil” cevabını verdi.

Sampdoria da istiyor

Ancak Burak Yılmaz için Lecce’nin ısrarları devam edecek gibi görünüyor. İtalyan medyasında çıkan haberlerde Lecce’nin yaptığı ilk girişimin başarısız sonuçlandığı ancak Serie A’da kalıcı olmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekibin, Türkiye’nin en iyi golcüsünü alarak güçlenmek için yeni bir teklif sunacağı belirtildi. Bu arada Burak Yılmaz’a olan ilgi sadece Lecce Kulübü’yle sınırlı değil. Geçen sezon Serie A’yı dokuzuncu sırada bitiren Sampdoria da yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Ancak Burak Yılmaz’ı satmayı düşünmeyen siyah-beyazlılar menajerlere, gelecek tekliflere kapalı olduklarını iletti.

NOSTALJİK FORMA

Gelecek sezon Beşiktaş’ın formalarından birinin mor renkte olması bekleniyor. Siyah-beyazlılar son üç yılda üçüncü forma için gri ve kırmızı renkleri kullanmıştı. Yönetimin, ekstra forma satışı geliri için böyle bir tercihte bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş’ın, 1993-94 sezonundaki formalarında biri de mor renkteydi.

TEKLİF GELECEK

Takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Gary Medel için West Ham United yeniden devreye girmeye hazırlanıyor. Devre arasında Şilili oyuncuyu kadrosuna katmak için uzun süre uğraş veren İngiliz ekibi yeni bir teklife hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim Medel transferinden en az 6 milyon avroluk gelir bekliyor.

BEŞİKTAŞ’TA BIRAKACAĞIM

Lecce’nin yanı sıra Sampdoria’nın da kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Burak Yılmaz, Beşiktaş’tan ayrılmayı düşünmüyor. Kariyerini siyah-beyazlı formayla sonlandırmak isteyen 34 yaşındaki oyuncu “Beşiktaşlı

Burak olarak bırakacağım” dedi.