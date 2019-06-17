Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman ile Abdullah Avcı’nın Bodrum’daki görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Gelecek sezonun planlamaları hakkında görüş alışverişinde bulunan ikili, izlemeleri gereken stratejiler konusunda birbirlerine tavsiyelerde bulundu. Siyah-beyazlılarda yeni bir sayfa açan Abdullah Avcı, transferde hızlı davranmaları gerektiğini belirterek, yeni isimlerin kamp dönemine yetişmelerinin önemine dikkat çekti. Başkan Orman ise gündemlerindeki Schürrle, Mlapa, Ömer Toprak, Visca, Epurueanu, Tosic, Lookman, Mert Müldür, Caiuby, Azubuike ile temasların olumlu geçtiğini ancak transfer stratejilerini kadroda düşünülmeyen isimlerden gelecek paranın belirleyeceğini söyledi.

Satış geliri önemli

Sözleşmeleri süren Quaresma, Medel, Larin, Roco ve Mirin’i satmaya çalıştıklarını belirten Orman, bu sıkıntıyı çözmek için uğraştıklarını belirtti. Siyah-beyazlıların patronunun Avcı’dan isteği ise sezon başı performansıyla ilgiliydi. Son iki sezonda ligin ilk yarılarında yaşanan puan kayıplarının pahalıya mal olduğuna dikkat çeken Orman “Lige iyi başlarsak iyi bitiririz. Puan kayıplarıyla başlarsak kaybettiğimiz konsantrasyonumuzu toparlamak zaman alıyor. Bu sırada da şampiyonluk kaçıyor. Sezona hızlı başlarsak ikinci yarıda da şampiyonluk havasına girince taraftarımızı da arkamıza alırız ve ipi göğüsleriz” diyerek şampiyonluk taktiği verdi.

AVCI GARANTİ VERDİ

Başakşehir’de sezona iyi başlamalarına rağmen taraftar gücünün eksikliği sebebiyle son düzlüğü iyi koşamadıklarını söyleyen Abdullah Avcı, Başkan Fikret Orman’a “Beşiktaş’ta ise Türkiye’nin en iyi taraftarı arkamızda olacak. Bu defa rahat bir şekilde şampiyon olacağımıza inanıyorum” dedi.

BONSERVİSİ ELİNDE

Beşiktaş’ın transfer gündemine orta saha için yeni bir isim girdi. Nijeryalı Obi Mikel’e için transfer heyeti çalışmalara başladı. Middlesbrough ile sezonu tamamlayan 1987 doğumlu oyuncu da İstanbul’a gelmeye hazır. Yönetimin Nijeryalı ön liberoyu bonservisi elinde olması sebebiyle gündemine aldığı öğrenildi.

Lecce’nin Burak ısrarı

Geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz için teklifi reddedilen İtalyan kulübü Lecce siyah-beyazlıların kapısını yeniden çalacak. Lecce Başkanı Saverio Sticchi Damiani yaptığı açıklamada “Burak Yılmaz ve Ertuğrul Ersoy’un transferleri için çalışıyoruz. Takıma iki golcü gelecek. Bunlardan biri Burak olabilir” dedi.