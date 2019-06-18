Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın genç yıldızı Dorukhan Toköz’ün zirve yürüyüşü devam ediyor. Geçen sezon Eskişehirspor’dan transfer edildikten sonra kısa sürede siyah-beyazlı ekibin vazgeçilmezlerinden biri olan ve A Millî Takım’a da yükselen genç futbolcunun taliplileri arasına bu defa Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu Liverpool eklendi. İtalya’dan Milan ve Roma’nın istediği 23 yaşındaki oyuncu için İngiliz devi resmî teklifte bulunmaya hazırlanıyor. İngiltere’de yayın yapan The Sun gazetesinde çıkan haberde, Türkiye’nin Fransa’yı 2-0 yendiği maçta Pogba karşısındaki etkileyici performansıyla dikkat çeken Dorukhan için Jurgen Klopp’un “Liverpool için yeterli. Transferi katkı sağlar” raporunu verdiği belirtildi. Borussia Dortmund’u çalıştırdığı dönemde Türk futbolcularla yakın ilişkiler kuran Jurgen Klopp’un ısrarla istediği Dorukhan Toköz için Liverpool’un yetkilileri harekete geçiyor.

Avcı karşı çıkmıştı

İngiliz ekibinin transfer heyetinin önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek Başkan Fikret Orman’la görüşeceği öğrenildi. Daha önce İtalya’dan gelen 7 milyon avro seviyesindeki teklifleri kabul etmeyen siyah-beyazlı yönetimin Liverpool’dan en az 15 milyon avro talep edeceği belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon dört transfer için 182 milyon avro harcayan İngiliz devi, ön libero bölgesinde görev yapan Fabinho’nun bonservis bedeli için Monaco’ya 45 milyon avro ödemişti. Öte yandan Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz günlerde Başkan Orman’la yaptığı görüşmede Dorukhan Toköz’ün çok iyi bir teklif gelmemesi durumunda satılmasına karşı olduğunu söylemişti.

Obi Mikel heyecanı

Beşiktaş’ın transfer gündemine orta saha için yeni bir isim girdi. Nijeryalı ön libero Obi Mikel’in Beşiktaş’ın listesinde yer aldığı öğrenilirken Middlesbrough ile sezonu tamamlayan 32 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş’ta forma giymeye sıcak baktığı ve menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek yönetimle bir görüşme yapacağı öğrenildi. İngiltere Premier Lig’de 11 sezon Chelsea forması giydikten sonra 2017’de 11 milyon avro karşılığında Çin’in TJ Teda takımına giden Nijeryalı oyuncu, geçtiğimiz sezon ocak ayında İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough’a transfer olmuştu.

Kampta yoksun Q7!

Abdullah Avcı’nın gelecek sezon için kadroda düşünmediğini yönetime bildirdiği Quaresma yine kriz çıkardı. Portekizli yıldız 1 milyon avroluk alacağı için kulübe avukatları aracılığıyla ihtar çekince yönetimi kızdırdı. Abdullah Avcı ile konuyu görüşen siyah-beyazlı idareciler, Portekizli oyuncuyu sezon öncesi yapılacak hazırlık kampına dâhil etmeme kararı aldı. Sözleşmesi devam eden ve kendisine henüz takım bulamayan Q7’nin bu gelişme üzerine nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu.

Beşiktaş’a geliyorum



Beşiktaş’ta transfer çalışmaları bütün hızıyla devam ederken Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Roman Neustädter’den bomba bir açıklama geldi. Rus stoper gelecek sezon Beşiktaş formasını giymeye hazırlandığını söyledi. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı’nın kendisini Medipol Başakşehir’in başındayken de istediğini dile getiren 31 yaşındaki müdafaa oyuncusu “Hatta kendisiyle her konuda anlaşmıştık. Şimdi Avcı Beşiktaş’ın başına geçti ben de büyük ihtimalle onunla birlikte çalışacağım. Menajerim birkaç gün içinde Beşiktaş yönetimi ile görüşüp bu transferi müspet ya da menfi kesin sonuca bağlayacak” sözlerini kullandı.

Evini bile boşaltmadı

Gelecek sezon Beşiktaş’ta oynamayı çok istediğini ifade eden Neustädter “Fenerbahçe ile sözleşmem sona ermesine rağmen Beşiktaş için İstanbul’daki evimi bile boşaltmadım. Rusya’dan ve Almanya’dan gelen bütün teklifleri de şu an için askıya aldım. Durumun netleşmesini ve Beşiktaş’a imza atmayı bekliyorum” dedi. Takımdaki stoperler Isimat-Mirin ve Enzo Roco’dan en az birini kesin olarak gönderecek olan siyah-beyazlı yönetimin yıllık ücretinde indirime gitmesi hâlinde Rus oyuncuyu transfer edebileceği belirtildi. Neustädter, Fenerbahçe’den senelik 1,8 milyon avro kazanıyordu.