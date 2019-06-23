Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da yerli atağı devam ediyor. Bonservisi elinde olan Âdem Büyük ve Şener Özbayraklı ile el sıkışan, Yusuf Erdoğan’ı da bitirmek üzere olan sarı-kırmızılılar bir yerli yıldıza daha imza attıracak; Deniz Türüç. Hem Süper Lig’in gözde isimlerinden olan hem de Fatih Terim’in çok istediği 1993 doğumlu futbolcu, hücum hattı ve kanat bölgesi için alternatif olarak görülüyor. Çaykur Rizespor’un santrforu Vedat Muriç için 3,5 milyon avro bütçe ayıran sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibinin 7 milyon avrodan açtığı pazarlıklarda istediği indirimi elde edemeyince ayrılan bu bütçeyi Deniz Türüç için kullanmaya karar verdi.

ALBAYRAK BİTİRDİ

İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak, sıkı pazarlıklar sonrası 3,5 milyon avroluk bonservis bedeli için Kayserispor yönetimiyle el sıkıştı. Emre Akbaba’nın yokluğunda hem takımın yerli jokeri hem de de hücum hattına alternatif olarak düşünülen Deniz Türüç de Galatasaray’a imza atmak için gün sayıyor. 26 yaşındaki süper solak, Galatasaray’da çok daha yüksek performans sergileyeceğine inanıyor. Bu sezon 3 gol 5 asistle oynayan Deniz, temposu ve mücadeleci yönüyle de dikkat çekiyor. Bu arada Deniz Türüç ile ilgili bir açıklama yapan Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, oyuncularına gelen teklifleri önümüzdeki hafta yapılacak kongreden sonra değerlendireceklerini söyledi.

8 GOLE KATKI YAPTI

Geçtiğimiz sezon Kayserispor’da gösterdiği performansla millî takıma kadar yükselen ve transferin gözdesi olan Deniz Türüç, artık sarı-kırmızılı formayı İstanbul’da giymeye hazırlanıyor. 26 maçta 3 gol, 5 asistle 8 gole katkı yapan Deniz Türüç Kayserispor’a 2015 yılında Hollanda’nın Go Ahead Eagles takımından transfer olmuştu.

EL SIKIŞILAN OYUNCULAR BİLE ‘RESMEN’ AÇIKLANMAYACAK

Transferde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray’da yönetimin temmuz ayından önce herhangi bir transfer açıklamayacağı öğrenildi. UEFA’nın FFP uygulamasından ötürü önceliği mali hesaplara veren Cimbom, sözleşmesi süren oyunculardan borçsuzluk kâğıdı alacak. Yönetimin sonraki hedefi ise takımın golcüsü Mbaye Diagne’nin satışı. 15-16 milyon avro civarında bir bonservis bedeli karşılığında satılacak olan Diagne’den gelecek parayla yeni transferler bitirilecek. Sarı-kırmızılılar şu ana kadar Ryan Babel, Şener Özbayraklı ve Deniz Türüç ile el sıkışmış durumda.

ÖZBEK KENDİNİ SAVUNDU

Kulüpten alacakları için icra işlemi başlatan eski başkan Dursun Özbek kendini savundu. Mevcut yönetimin bu konuyla alakalı hiçbir hamlede bulunmadığını belirten Özbek, “Amacım kulübü zor durumda bırakmak değil sadece bir anlaşma yapmak. Bunun için de hukuki prosedür başlattık. Bunun transferle de bir ilgisi yok” dedi.

8 MİLYONLUK TEKLİF VAR

Romanya U21 Millî Takım forması giyen Hagi’nin oğlu Ianis Hagi için futbol federasyonu eski başkanı Dumitru Dragomir, “Hangi takım bilmiyorum ama Türkiye’den 8 milyon avroluk teklif var” açıklamasını yaptı. Rumen basını da teklifin Galatasaray’dan geldiğini iddia etti.

BANEGA SÜRE İSTEDİ

Galatasaray’ın Sevilla’dan transfer etmek istediği Ever Banega, kafasının karışık olduğunu ve düşünmek için süre istediğini bildirdi. İki taraf arasında pazarlıklar devam ederken, Arjantin basını anlaşmanın bittiğini, Banega’nın önümüzdeki sezon Galatasaray’da oynayacağını iddia etti. Banega’ya Galatasaray’ın yanı sıra Arsenal ve Boca Juniors da talip olmuştu.