Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Transferde vites artıran Beşiktaş’ın gündemine giren son isim ABD’li forvet Tyler Boyd oldu. Geçtiğimiz sezonu Ankaragücü’nde geçiren ve bonservisi Portekiz kulübü Guimares’te olan 24 yaşındaki oyuncuyu hem yönetim hem de yeni teknik direktör Abdullah Avcı çok istiyor. Avcı’nın olumlu raporu alan yönetim bu transfer için harekete geçti. Ancak Boyd’un taliplerinin bir hayli fazla olması işleri zorlaştırıyor. Guimares’in kapıyı 5 milyon avrodan açtığı belirtilirken Boyd’un menajeri Vlado Bozinovski Türk, Amerikan, Alman ve Çin kulüpleriyle de görüşmeler yaptıklarını söyledi, Portekiz’e dönmeyi düşünmediklerini ifade etti.

Ertaç polemiği

Siyah-beyazlıların anlaştığı isimlerden olan Ertaç Özbir’de ise ilginç gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu Malatyaspor’da geçiren kalecinin transferine bazı yöneticiler karşı çıkıyor. Sebebi ise yedekte bekleyecek bir oyuncu için ekonomik anlamda kemerlerin sıkıldığı bir dönemde ekstradan para harcanacak olması. Ertaç’a muhalif isimler, genç Utku Yuvakuran’ın kulübe için yeterli olduğu görüşünde. Siyah-beyazlılar Avcı’dan tercih yapmasını isteyecek.

Beşiktaş’a bağlılığını kanıtladı

Lecce’nin transfer etmek istediği ve İstanbul’da görüşmelerde bulunduğu Burak Yılmaz için karar verildi. İtalyan basınına açıklamalarda bulunan golcü oyuncunun menajeri Necdet Ergezen, “Burak Yılmaz Beşiktaş’ta kalmayı tercih etti. Lecce, Burak’a yıllık kazancının iki katını teklif etti. Ama Burak, kulübüne olan bağlılığını parayla kıyaslamak istemedi” dedi. Beşiktaş Kulübü de İtalyan temsilcilere Burak’ın satılık olmadığını kesin bir dille bildirmişti.

Meraş’ta sıkıntı yok

Beşiktaş, anlaşmaya vardığı Umut Meraş’a imza atmak için gün sayıyor. Genç oyuncunun satılmasına karşı çıkan Bursasporlu bir grup taraftar kulüp binasına giderek tepki göstermişti. Bunun üzerine yeşil-beyazlı kulübün başkanı Ali Ay seçimi beklemeye karar verdi. Şu anda yönetimde karışıklık yaşayan Bursaspor’daki krizin sona ermesini bekleyen Beşiktaş, bugün yapılacak seçimden sonra Umut Meraş’a resmî sözleşmeyi imzalatmayı planlıyor. Siyah-beyazlıların 23 yaşındaki sol bek oyuncusu için 1,2 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği, bununla beraber Orkan Çınar ya da Umut Nayir’den birini yeşil-beyazlılara bir yıllığına kiralık göndereceği öğrenildi.

TATİLDE DE ÇALIŞIYOR

Beşiktaş’ın 18 yaşındaki genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz yaz döneminde de çalışmalarına ara vermiyor. Tatilde boş durmayan Kartal’ın genç sol beki, teknik direktör Abdullah Avcı’ya “gör beni” mesajı gönderiyor. Genç oyuncu geçen sezon sadece 7-2 kazanılan Ç. Rizespor maçında üç dakika süre almıştı.

BEŞİKTAŞ KURTULUYOR

Abdullah Avcı’nın gelecek sezon kadro planlamasında yer almayan ve gönderilmesine karar verilen Enzo Roco için siyah-beyazlılara teklifler geldi. Şilili oyuncu için kendi ülkesinden üç takım, İspanya’dan da iki takımın teklif yaptığı öğrenildi. Beşiktaş Roco’yu gönderip maaş yükünden kurtulacak.