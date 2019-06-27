Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16 takımın katıldığı organizasyonda açılış maçında İsveç ile Karadağ, 13.00’te karşı karşıya gelecek. İlk altıya girecek takımlar ile çeyrek finalde elenen takımlar arasında yapılacak klasman maçlarını kazanan iki ekip de olimpiyatlara katılmak için eleme müsabakası oynama hakkı elde edecek. Gruplarında ilk sırayı alan takımlar, doğrudan çeyrek finale yükselecek. Grup maçlarının ardından ikinci ve üçüncü sırada bulunan ekipler ise çapraz eşleşmeyle çeyrek final eleme müsabakasına çıkacak. Çeyrek final karşılaşmalarını kazanan takımlar, son dörde kalacak. Bu maçlardan mağlup ayrılan ekipler ise klasman karşılaşması yapacak. Turnuva, üçüncülük ve final maçıyla tamamlanacak. C Grubunda yer alan Türkiye ilk maçını bugün 19.30’da İtalya ile yapacak. Mücadeleyi NTV yayınlayacak.