Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu her gün “Satmıyoruz” yönünde açıklamalar yapmasına rağmen Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür transfer gündeminin bir numarası... Bir gün Ömür bir gün Yazıcı. Dün de öne çıkan Yusuf Yazıcı oldu. İddia da İtalyan basınından geldi. Corriere dello Sport’un haberine göre Lazico, bordo-mavililerin ve millî takımın merkez orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı’yı transfer listesinin başına aldı. “Yeni Lazio’da Yazıcı ileride” başlığı ile verilen haberde Yusuf “Milinkovic’in yerini dolduracak oyuncu” olarak gösteriliyor.

Ağaoğlu ne diyecek

Haberde “Çok genç ama çok yönlü ve kabiliyetli, gol atabilen, asist yapma mahareti yüksek bir futbolcu” ifadeleri kullanılırken Lazio’nun genç isim için 20 milyon avro ödemeyi göze aldığı belirtiliyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun iddia edilen rakam masaya geldiğinde ise nasıl bir tavır takınacağı merak konusu. Çünkü Ağaoğlu, kaptanın henüz misyonunu tamamlamadığını ifade etse de yaş ve gelişim olarak diğer isimlere göre transferinin daha öncelikli ve hazır olduğunu ima etmişti. Geçen sezon Cardiff’in istediği Yusuf için geçtiğimiz günlerde de Fransız ekibi Lille kapıyı çalmış ancak başkan menfi cevap vermişti.

Çalışmadığı yerden geliyor!

Yusuf Yazıcı sadece futbol manasında değil saha dışı faktörler konusunda da ayakları sağlam yere basan bir oyuncu profiline sahip. Avrupa hayalini bir gün gerçekleştireceğinin şuuru içinde olan ve bu konuda İngilizce dersleri de alan Yusuf’a teklif, tabiri caizse çalışmadığı yerden geldi. Eğer Lazio işi ciddiye binerse Yusuf’un İtalyanca da öğrenmesi gerekecek.

On gün içinde 3-4 transfer sözü verdi

Tabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, transfer konusunda bilgilendirme yaptı. “Genç oyuncu transferinde sayı limitimiz yok, sistemimize uyan ve maliyeti uygun yetenekli oyuncuları kadromuza katmaya devam edeceğiz” diyen Doğan “On gün zarfında takıma 3-4 önemli ismi kazandıracağız. Kampa kadar kadromuzu güçlendirmek istiyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İki genç oyuncuyla bugün veya yarın sözleşme imzalayacağız. Onun dışında Ümit Millî Takımı oyuncusu Ahmet Canbaz ile ilgili de bir çalışmamız var” dedi.