Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Fenerbahçe’nin yeni sezon öncesi yaptığı ilk büyük transfer olan Max Kruse, gerek saha içi performansı, gerekse de özel hayatıyla çok konuşulacağa benziyor. Werder Bremen’in altyapısında başlayan futbol kariyerinde St Pauli, Freiburg, M’Gladbach, Wolfsburg ve son olarak yine Werder Bremen formalarını giyen 31 yaşındaki Max Kruse geride bıraktığımız sezonda çıktığı 36 maçta 12 gol atarken, 13 de asist yapma başarısı gösterdi. Sezonu toplam 49 golle tamamlayan Werder Bremen’in gollerinin yarısına katkı sağlayan Kruse bu performansıyla Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu Liverpool ile Robert Lewandowski’ye alternatif arayan Bayern Münih’in radarına girmişti. İstatistikleri Kruse’nin son dönemde düşüşe geçmiş bir oyuncu olmadığını ortaya koyuyor. Takım arkadaşları da Max Kruse’nin saha içinde tam bir örnek futbolcu olduğunu ve gençlere ilham verdiğini söylerken tamamen futbola odaklandığını ifade ediyor.

Löw takımdan kovdu

Ancak bir de madalyonun öbür yanı var. Yani Kruse’nin saha dışındaki performansı! 2013 yılından bu yana Almanya Millî Takımı’nın formasını 14 defa terleten Kruse’nin Joachim Löw’ü bile isyan ettiren kumar tutkusu! Alman basınında sık sık futbol dışı konularla gündeme gelen Kruse, profesyonel olarak poker oynuyor. O kadar ki, Alman golcü Amerika’da poker turnuvalarına katılıyor. Dünya Poker Şampiyonası’nda 14 saat boyunca aralıksız olarak poker masasından kalkmayan ve bu yönüyle de gündeme gelen bir isim Kruse. Golcü futbolcu, poker masasında kazandığı 75 bin avroyu takside unutmasıyla alay konusu olmuştu. Löw “Benim sorumluluklarını bilen oyunculara ihtiyacım var” diyerek Kruse’yi millî takımdan çıkarmıştı. “Nutella canavarı” lakabı takılan Kruse aynı zamanda nargile düşkünü biri. Özetle; Kruse futboluyla mı konuşulacak yoksa daha çok saha dışı performansıyla mı, bunu zaman gösterecek…

Hız ve kumar düşkünü

Werder Bremen’in genç futbolcusu Frield, Max Kruse’un takımdan ayrılmasının kendileri için büyük bir kayıp olduğunu söylerken, “Max Kruse saha içinde takım arkadaşlarına liderlik eden bir futbolcu. Özellikle genç futbolculara saha içi ve saha dışında örnek. Onun gidişi gerçekten acı veriyor” dedi. Kruse’nin M’Gladbach’tan takım arkadaşı olan Kramer ise daha önce yaptığı açıklamada “Dürüst ama çılgın birisi. Çünkü arabayı çok hızlı sürüyor ve taksiye çok fazla para harcıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Altıncı Alman futbolcu

Hücum oyuncusu Max Kruse ile anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, 16 yıl sonra Alman bir futbolcu transfer etti. Fenerbahçe’de forma giyen son Alman futbolcu 2003 yılında sadece bir maçta forma giyen kaleci Robert Enke olmuştu. Sarı-lacivertlilerde Schumacher, Wegenhaus, Körner ve Kohlhammer de oynamıştı.

YENİ GOLCÜ MÜ?

Fenerbahçe’nin Max Kruse’un ardından forvet hattına en az bir takviye daha yapması beklenirken, İtalya’dan bir iddia ortaya atıldı. İflasın eşiğinde olan Palermo’nun genç golcüsü Geroge Puscas’ın talipleri arasında Fenerbahçe’nin de olduğu belirtildi.

YOĞUN PROGRAM

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları için yarın top başı yapacak. 3 Temmuz'da Topuk Yaylası'na geçecek sarı-lacivertliler 13 Temmuz'da Bolu'yla hazırlık maçı yapıp İstanbul'a dönecek. 18 Temmuz'da Ümraniye ile oynayacak olan F.Bahçe 21 Temmuz'da Avusturya kampına gidecek. Burada Wolfsburg ve Hertha Berlin'le maç yapacak olan takım sonrasında Almanya’da katılacağı Audi Cup’ta 30 Temmuz Salı günü Bayern Münih'le karşılaşacak.