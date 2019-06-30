Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ancak Galatasaray ve Fenerbahçe’nin atağa kalkıp yeni isimleri bir bir açıklamasına rağmen siyah-beyazlılar transfer dönemini oldukça sessiz geçiriyor. Abdullah Avcı’nın sağ bek, sol bek, stoper, sol kanat ve bir ön libero transferi isteğine rağmen henüz somut bir adım atılamamış olması da camiayı endişelendiriyor. Kulübün yaşadığı ekonomik zorluklar da transferin önünde ciddi engel teşkil ediyor. Geçtiğimiz günlerde yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yeni transferler için futbolculara daire teklif ettiklerini ve bunun kabul görmediğini açıklayarak durumun vahametini ortaya koymuştu. Beşiktaş’ın transfer yapabilmesi için de öncelikle takımda fazlalık olan isimlerden kurtulması gerekiyor.

KAPIDAKİ TEHLİKE

Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimlerin transferlerinden gelir bekleyen Fikret Orman ve ekibi, böylelikle takviyeler için kaynak oluşturmayı hedefliyor. Ancak şu ana kadar sözleşmesi devam eden yıldızlar için kulübü kapısı çalınmış değil. Quaresma, Lens, Medel, Mirin ve Roco’ya teklif gelmemesi sebebiyle yeni transferler için adım atmakta zorlanan Beşiktaşlı idarecileri bekleyen büyük bir tehlike daha var. Yeni sezonda düşünülmeyen isimlerin elde kalması hâlinde siyah-beyazlılar önemli silahlarını satmak durumunda kalabilir. Lecce’nin Burak Yılmaz için yaptığı teklif masada duruyor. Yönetim üç milyon avroyu reddetmişti. Dorukhan Toköz için de İtalyan kulüpleri sıraya girmiş durumda. Domagoj Vida ile Güven Yalçın da ekonomik dar boğaz sebebiyle yönetimin elden çıkarmak zorunda kalabileceği isimler arasında yer alıyor.

DEVLER LİGİ'NE GİTMİYORLAR!

Beşiktaş’taki ekonomik sıkıntı sadece futbolla sınırlı değil. Son 11 yılda şampiyonluğu kimseye bırakmayan Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı’nın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmemesine karar verildi. Yönetim kurulu üyesi Erdal Karacan, Şampiyonlar Ligi’nde aynı zamanda bütçe mücadelesi de yaşandığını belirterek, “Altı yıldır rakiplerinin dev bütçeleriyle de savaşan hentbol takımımız yeni sezonda EHF Kupası mücadelesi verecek” diye konuştu.

BOYD'U SIKINTI BASTI

Beşiktaş’ın transfer gündemindeki bir numaralı isim olan Tyler Boyd durumunun bir an önce netleşmesini istiyor. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Ankaragücü’nde geçiren ABD’li forvet, Beşiktaş formasını giymeyi çok istiyor ancak bonservisine sahip olan Guimares işi zorlaştırıyor. Portekiz ekibi, ABD Major Lig takımlarından Boyd için teklifler olduğunu öne sürerek fiyatı yükseltmeye çalışıyor. Beşiktaş ile Guimares arasında daha önce yapılan görüşmelerde bonservis bedeli için konuşulan rakam 2,5 milyon avro civarındaydı. Portekiz ekibinin son anda bu rakamı 4 milyon avroya çıkarması üzerine görüşmeler beklemeye alındı. Boyd’un da bu durumdan rahatsız olduğu ve bir an önce Beşiktaş formasını giymeyi istediği öğrenildi.

PARKEDEN YEŞİL SAHAYA

Kulüp doktoru Sarper Çetinkaya ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, basketbol şubesinde görev yapan futbol takımının eski doktoru Ayhan Optur ile devam etme kararı aldı. Optur, daha önce futbol takımından görev yaptığı dönemde sporcuları kısa zamanda sahalara döndürmesiyle ün salmıştı.

GENÇLER TESTTEN GEÇTİ

Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi futbolcuların sağlık kontrolleri devam ediyor. Ersin Destanoğlu, Sedat Şahintürk ve Alpay Çelebi çeşitli testlere tabi tutuldu. Detaylı kan tetkikleri yapılan genç oyuncular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

ŞİLİ İLE YARI FİNALDE

COPA America’da, normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz biten mücadelede Şili, Kolombiya’yı penaltı atışlarında 5-4’le geçerek yarı finale yükseldi. Şili’de kaptan olarak sahaya çıkan Beşiktaşlı Gary Medel maçın tamamında forma giydi. Yıldız oyuncu, üst üste üçüncü defa şampiyon olacaklarını söyledi.