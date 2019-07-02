Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, Max Kruse’den sonra bir süre önce anlaşmaya vardığı İranlı santrfor Allahyar Sayyadmanesh’i de resmen açıkladı. 18’ine yeni giren oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandı. Ülker Stadı’nda tanıtım filmi çekilen oyuncu daha sonra formayı giyip poz verdi. Gelecek adına oldukça önemli bir yatırım olarak görülen İranlı futbolcu, Fenerbahçe’nin ‘ucuza keşfet, geliştir, yüksek fiyata sat’ vizyonu kapsamında transfer edildi. Mali kriz ile boğuşan sarı-lacivertliler bu transferi yaparken genç yıldızı Elif Elmas’ı örnek aldı. Makedon oyuncuyu sadece 180 bin avro yetiştirme bedeli karşılığında transfer eden Fenerbahçe, şimdi bu oyuncu için 15 milyon avro talep ediyor.

YANAL İSTİYORDU

İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh, yakın zaman önce İngiliz basınında Guardian tarafından potansiyeli yüksek 60 genç futbolcu arasında gösterildi. Geride kalan sezonda İran’ın İstiklal takımında 17 maça çıkan genç oyuncu fazla süre alamasa da 2 gol atıp 2 de asist yaptı. 1,82 metre boyundaki Allahyar, elden çıkarılması düşünülen Frey’in yerine kulübeye yapılmış bir transfer olacak. Yeni transfer Max Kruse’nin arkasında fırsat kollayacak olan genç isimi Ersun Yanal da “gelecek vadeden bir oyuncu” olarak nitelendirmişti. Gol yollarındaki çabukluğu ile bilinen oyuncu Yanal tarafından takımın Topuk Yaylası kampına da götürülecek.

İSTANBUL'DA MURIÇ ZİRVESİ

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transferi için kapıştığı Vedat Muriç için her iki kulübün görüşmeleri sürüyor. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli dün İstanbul'da bir otelde Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile bir araya geldi. Comolli'nin Kosovalı golcü için 2,5 milyon avroluk teklifi ilettiği ayrıca Barış Alıcı ile Berke Özer'i de vermeye hazır olduklarını söylediği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Fenerbahçe'nin oynatmadığı isimler konusunda görüşülüyor. Muriç için Galatasaray 3 milyon 750 bin avro teklif etti. Oyuncu da Galatasaray'ı istiyor ama biz kulübün menfaatlerini düşünmek zorundayız" dedi.

“RODRIGUES’İ SATIN!”

Adı Fenerbahçe ile anılan Garry Rodrigues, Suudi Arabistan’daki kredisini doldurdu. Al Ittihad takımının Şilili teknik direktörü Jose Luis Sierra’nın yönetime verdiği raporda 28 yaşındaki futbolcunun gönderilmesini istediği belirtildi. Fenerbahçe’nin bu gelişme üzerine yeniden harekete geçmesi bekleniyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDE

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Alanyaspor’a kiralanan ve altı ay sonra yeniden millî takıma kadar yükselen Ozan Tufan, Fenerbahçe’de kendini ispatlamaya kararlı. Millî oyunculara verilen izne rağmen genç oyuncu dün arkadaşlarıyla birlikte sağlık kontrolünden geçip iş başı yaptı.