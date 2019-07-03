Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 34 yaşındaki Beninli forvet futbolcu ile anlaşmaya varıldı. 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen deneyimli forvet oyuncusu Erzurum’a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Mavi-beyazlı ekip, bu anlaşmayla Spor Toto Süper Lig'den 1. Lig'e düşmesinin ardından ilk transferini gerçekleştirmiş oldu.