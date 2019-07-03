Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ve kaptan yuvaya geri döndü. Fenerbahçe, 38 yaşındaki Emre Belözoğlu ile bir senelik mukavele imzaladı. Bir süre önce “Fener ol” kampanyası için FB TV’ye telefonla bağlanan Emre Belözoğlu geri dönüşün sinyalini vermişti. Başkan Ali Koç’un “Bir sene futbol oyna, sonrasında üst düzey yönetici olarak seni bu takımın başında görmek istiyorum” sözlerinin ardından dün bir yıllık sözleşmeye imzayı attı. Fenerbahçe Kulübü 38 yaşındaki oyuncu için “Yuvana hoş geldin” mesajıyla kaptanı karşılarken Emre önce Ülker Stadı’nda video çekimine katıldı sonra da Fenerbahçe Müzesi’nde 2010/11 sezonunun şampiyonluk kupasının önünde poz verdi. İhtiyar delikanlı, “halefi” olduğu sportif direktör Damien Comolli’nin de katıldığı imza töreninde sarı-lacivertli renklere üçüncü defa imza attı.

EN BÜYÜK CAMİADAYIM

İmzanın ardından açıklamalar yapan Emre Belözoğlu “Dört sene önce ayrıldığımda ayrılıklar da sevdaya dâhil demiştim. Hayatımda ailemden sonra vazgeçemediğim tek tutku futbol. Fenerbahçe’nin de gönlümdeki yerinin her zaman ayrı olduğunu hiçbir zaman gizlemedim. Geçmişte olduğu gibi elimden geleni yapacağım. Burası Türkiye’nin en büyük camiası. Şimdi, uğruna neferi olacağım yuvamda taraftarlarımızla yeniden bir araya gelme vakti. Gönlümün sesini dinlediğimde “ölümlü dünya” dedim. Fenerbahçeli birisi olarak dünyaya gelmişsem Fenerbahçe forması giyme imkânım varsa niçin olmasın? Bugün yuvama geri döndüm. Tarihimizdeki mücadele ruhunu bir kere daha sergilemeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Ben 9,5 numarayım

Fenerbahçe sonunda yıldızına kavuştu. Sarı-lacivertliler Almanya'da ön sözleşme imzaladığı Max Kruse'yi İstanbul'a getirdi. Sarı-lacivertli takımla üç yıllık sözleşme imzalayan Alman oyuncu havaalanında sempatik tavırlarıyla dikkati çekti. Kruse’yi karşılayan heyette yer alan Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki “Max Kruse çok özel bir transfer. Çok önemli bir oyuncu. Her sene Bundesliga’da iyi bir gol oranı yakalıyor” ifadelerini kullandı.

Dünya iyisi biri

“Dünya iyisi birini transfer ettik” diyen Baki “Kendisi her sene Afrika köylerine yardımlar yapıyor. Çok önemli ve karakterli bir oyuncumuz oldu” ifadelerini kullandı. Alman gazeteci Thomas Wagner de Kruse’nin Liverpool’un teklifine rağmen F.Bahçe’yi seçtiğini duyurdu. Alman golcü oyun stilini ise şöyle tarif ediyor: Ben tuhaf bir kuşum. Samimi, içten ama çılgın. Çakılı oynamayı sevmem. Ben gezen bir 9,5 numarayım"...