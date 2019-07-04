Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dumlupınar, "Geçen sene 2. Ligden 1. Lige yükseldik. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Pazartesi günü 25 kişilik bir kadroyla çalışmalarımıza başladık. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Aramıza yeni katılacak arkadaşlar olacak. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. 12 gün buradayız. 2 gün izin verdikten sonra 12 gün daha burada devam edeceğiz. İlk etapta burada 1 hazırlık maçı yapacağız. İkinci etapta da 4 tane hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp lige başlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.