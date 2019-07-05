Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’ın satılması için vitrinin en önüne koyduğu Mbaye Diagne, sarı-kırmızılıların planlarına çomak sokuyor. UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasının şartlarına göre oyuncu satmadan, bonservis bedeli ödeyerek transfer yapamayan sarı-kırmızılılar, Diagne için 15 milyon avroya Arabistan’ın en-Nasr Kulübü ile anlaşmıştı. Ancak Suudlar, 28 yaşındaki santrfora beklediği fiyatı sunmayınca transfer kilitlendi. En-Nasr’ın teklif ettiği 2,4 milyon avroluk ücreti Galatasaray’dan da kazandığını belirten Senegalli oyuncu menajerine “O paraya niçin İstanbul’dan ve Galatasaray’dan vazgeçeyim? Aynı parayı zaten kazanıyorum” cevabını verdi. İki kulüp arasındaki dirsek teması sürerken Diagne’nin menajeri Arabistan’da pazarlık masasında fiyatı yükseltmeye çalışıyor.

Belhanda ve Marcao…

Mbaye Diagne’nin takımda kalma konusundaki inadı Galatasaray yönetimini de başka alternatif hesaplara itmeye başladı. Teknik heyetle bağlantılı şekilde çalışmalar devam ederken, Diagne’nin satılamama durumunda hangi oyuncunun gözden çıkarılabileceği masaya yatırıldı. İlk akıllara gelen isim Belhanda. Sarı-kırmızılılar Faslı oyuncuya pazar arayışına girdi. Ancak yönetim Belhanda’yı 10 milyon avrodan aşağıya bırakmak istemiyor. Marcao’nun bonservisini de 20 milyon avro olarak belirleyen sarı-kırmızılılar sıkıntılar artarsa taliplerine 5 milyon avroluk indirime gidebilir. Sağ bek oyuncuları Linnes ve Mariano da bonservis geliri beklentisi yüksek oyunculardan. Kısacası sarı-kırmızılılar transferde hareket edebilmek için yıldızlarını hem yüksek fiyata satabilmek hem de onları ayrılmaya ikna etmek zorunda.

Onyekuru bir yıl daha Aslan

Galatasaray’ın geçen sezonki şampiyonluğunda önemli rol oynayan Henry Onyekuru yeniden Florya’nın yolunu tutuyor. Everton kulübü, Nijeryalı futbolcunun bonservisi için beklediği yüksek teklifleri alamayınca yelkenleri suya indirdi. İngilizler en uygun seçeneği, bir yıl daha Onyekuru’nun Galatasaray’da oynaması olarak gördü ve sarı-kırmızılıların kiralık teklifine müspet cevap verdi.

YILLIK ÜCRET YÜKÜ AZALTILDI

Galatasaray’da har vurup harman savurma dönemi bitti. Son yapılan anlaşmada oyuncuların ücretleriyle ilgili bir yaptırım olmasa da sarı-kırmızılı yönetim takım genelindeki dengeye dikkat ediyor. Dursun Özbek döneminde 60 milyon avroyu aşmamaya çalışan sarı-kırmızılıların şu anki mevcut kadroda toplam ücret yükü 40 milyon avroyu geçmiyor. Oyuncuların ücretleri arasındaki uçurumlar büyük oranda giderilirken sponsor gelirlerinin artması sarı-kırmızılı yönetime daha çok nefes aldıracak.

G.SARAY’I İSTİYOR

Emre Mor, sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istiyor. Celta Vigo’nun yeni sezon planlamasında yer almayan genç futbolcunun kiralık olarak kadroya katılması bekleniyor. Genç kabiliyet de Fatih Terim’le çalışarak yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

WESTERLO’DA PİŞECEK

Galatasaray, 2000 doğumlu genç futbolcusu Recep Gül’ün sözleşmesini 2020-2021 sezonuna kadar uzatıp Belçika 2. Lig ekiplerinden KVC Westerlo Kulübü’ne bedelsiz olarak 1 yıllık kiraladı. Belçika ekibi isterse sezon sonunda 80 bin avroya bonservisini alabilecek.

Muriç rest çekti!

Galatasaray'da forma giymek için can atan Vedat Muriç sonunda isyan etti. Kosovalı golcü dün geç saatlerde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, “Kulüp başkanım Hasan Kartal ile gerçekleşen telefon görüşmemizde, transferim ile ilgili tercihlerimizin ayrı kalması ve görüş ayrılıklarımızın olması sebebiyle sözleşmemin bitiş tarihine kadar kulübümden ayrılmama kararı aldım" ifadelerini kullandı. Muriç'in bu açıklaması, Çaykur Rizespor yönetimine "Beni ya Galatasaray'a satın ya da gelecek sezon bonservisim elimde giderim" şeklinde bir mesaj olarak yorumlandı. Sarı-kırmızılılar Muriç için 3 milyon 750 bin avro teklifte bulunmuş ancak Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe'nin teklifinin daha iyi olduğunu belirterek Kosovalı yıldızın sarı-kırmızılı ekibe transferine karşı çıkmıştı.