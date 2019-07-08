Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transferin hareketli ekibi Kanarya, önemli iki transfere daha imza atıyor. Her konuda anlaşma sağlanan ve İstanbul’a gelen Garry Rodrigues sağlık kontrolünün ardından “çubuklu”yu giyecek. Yeşil Burun Adalı oyuncu ile bir yılı opsiyonlu iki yıllığına kiralanacak. Rodrigues, sarı-lacivertli kulüpten 2,5 milyon avro net ücret alacak. El-İttihad Kulübü’ne de 1,5 milyon avro kiralama bedeli ödenecek. Eğer oyuncu satın alınmak istenirse bunun bedeli ise 7,5 milyon avro.

BU HAFTA GELİYOR

Durun daha bitmedi! Fenerbahçe sol kanat problemini de Aleksandar Kolarov ile çözüyor. Kanarya’nın her konuda anlaşma sağladığı ancak bonservis bedelinde pürüzler olan 33 yaşındaki Sırp yıldız kulübü Roma ile görüştü. Sarı-lacivertlilerin uygun bir ücretle transferi bitireceği ve Kolarov’un da hafta içinde İstanbul’da olacağı ifade edildi. Ersun Yanal, Roma’da stoper bölgesinde de görev yapan sol bek orijinli tecrübeli oyuncuyu savunmanın göbeğinde oynatmayı düşünüyor.

BİR YILDA ÜÇ ELDİVEN

Sarı-lacivertlilerin son bir yılda kaleci mevkii için kasasından tam 6 milyon avro çıktı. Geçen sezon Harun Tekin için 2 milyon avro, Berke Özer için ise 2,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyen F.Bahçe Altay Bayındır için de 1,5 milyon avro ödedi. Ki, bu kalecilerden Berke Özer kiralık olarak gidecek.

BURSASPOR İLE GÖRÜŞME

F.Bahçe, yerli pazarında bir girişimde daha bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Bursaspor’un sol beki Umut Meraş’ı transfer etmek için harekete geçti. Yönetim, 23 yaşındaki millî sol bek için kulübüne teklifini (Bir miktar para artı kiralık oyuncu verme) iletti ve beklemeye geçti.