İSKİ'nin Kağıthane-Bahçelievler tünel hattında yapacağı çalışmalar nedeniyle İstanbul'un 4 ilçesindeki bazı mahallelerde 10 saatlik su kesintisi uygulanacak. Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Esenler'de yaşayan vatandaşlar, kesintinin hangi mahalleleri etkileyeceğini ve suların ne zaman geleceğini araştırıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), planlı altyapı çalışmaları kapsamında Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Esenler'in bazı mahallelerinde 10 saat süreyle su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesintinin başlayacağı saat ve etkilenecek mahalleler de kurum tarafından açıklandı.

İSTANBUL'DA 10 SAATLİK SU KESİNTİSİ

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Kağıthane-Bahçelievler tünel hattında gerçekleştirilecek bağlantı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi uygulanacak.

İstanbulda 4 ilçede 10 saatlik su kesintisi! İSKİ mahalle mahalle duyurdu

HANGİ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

İSKİ'nin duyurusuna göre Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Esenler'de belirlenen mahallelere geçici süreyle su verilemeyecek. Kesintiden etkilenecek mahalleler şöyle:

Bahçelievler su kesintisi: Bahçelievler, Cumhuriyet, Çobançeşme, Fevzi Çakmak, Hürriyet, Kocasinan, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Şirinevler, Yenibosna Merkez ve Zafer

Bağcılar su kesintisi: Fevzi Çakmak, Yıldıztepe, İnönü, Yenigün, Merkez, Çınar, Sancaktepe, Kemalpaşa, Yavuz Selim, Bağlar, 15 Temmuz, Mahmutbey, Barbaros ve Kazım Karabekir

Güngören su kesintisi: Haznedar, Güven, Akıncılar, Mareşal Çakmak, Merkez ve Güneştepe

Esenler su kesintisi: Fatih Mahallesi

İstanbulda 4 ilçede 10 saatlik su kesintisi! İSKİ mahalle mahalle duyurdu

SULAR SAAT KAÇTA KESİLECEK, NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin açıklamasına göre su kesintisi 24 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 25 Haziran Perşembe günü saat 07.00 itibarıyla bölgelere yeniden su verilmesi planlanıyor.

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