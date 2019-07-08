Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aslında orada da hareket var ama henüz hazırlık aşamasında... Elif Elmas ile birlikte satış vitrininde bulunan Miha Zajc için Dinamo Kiev ile pazarlıklar sürüyor. Ukrayna temsilcisi, orta saha oyuncusu için F.Bahçe’ye 5 milyon avroluk bonservis bedeli önerdi. Sarı-lacivertli yönetim ise rakamı düşük bularak 8 milyon avro bonservis bedeli istedi. Dinamo Kiev’in önümüzdeki günlerde fiyat artırarak Kanarya’nın kapısını bir defa daha çalması bekleniyor. Oyuncu da D. Kiev’e sıcak bakıyor.