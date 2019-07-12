Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, iki sezon önce Rabotnicki’den sadece 150 bin avroya aldığı Elif Elmas’ın satışı için Napoli’yle 18 milyon avroya el sıkıştı. Inter, Atletico Madrid, Lazio, Fiorentina, Tottenham ve Manchester City gibi çok sayıda kulübü peşinden koşturan 19 yaşındaki Makedon da İtalyan devi ile beş yıllık anlaşma sağladı. Fenerbahçe’nin 20 milyon avro talep ettiği Elif için Napoli ilk etapta 10 milyon avroluk teklif sunarken, pazarlıklar neticesinde taraflar 15 milyon avro artı 3 milyon avro bonus üzerinde uzlaştı. Ödeme planına yönelik görüşmeler ise devam ediyor. Fenerbahçe, 15 milyon avroyu peşin isterken Napoli, 9 milyonluk iki taksitte ödeme yapmak istiyor. Elif ise Topuk Yaylası’ndaki kampta transferin resmiyet kazanması bekliyor.

Napoli Başkanı açıkladı

Hem Fenerbahçe hem de Elif Elmas’la anlaştıklarını açıklayan Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ise transferin gerçekleşmesi için oyuncu satmak zorunda olduklarını vurguladı. Makedon yıldıza büyük önem verdiklerini itiraf eden De Laurentiis “Onu çok önemsiyoruz. Bunu da inkâr etmiyoruz. Transfer görüşmesinde ileri seviyeye geçtik. Ancak kadromuz çok geniş ve daha da kalabalıklaşmasını önlemek için satış yapmamız gerekiyor” itirafında bulundu. Başkan’ın temkinli açıklamalarına rağmen Napoli’nin önümüzdeki günlerde Elif transferini resmen açıklayacağı öğrenildi. Elif Elmas, Fenerbahçe tarihinin en kârlı transferi olarak kayıtlara geçecek. Sarı-lacivertliler 150 bin avroya aldığı oyuncuyu 120 katına satarak büyük bir kazanç sağlayacak.

Tolga, çok iddialı

Sakatlıkla geçirdiği sezonun ardından futbola dönmeye hazırlanan Tolga Ciğerci rekabetten çekinmiyor. Hırsıyla dikkat çeken tecrübeli oyuncu “Zor günler geride kaldı. Bu sezon benim için yeni bir sayfa yeni bir meydan okuma” diyerek arkadaşlarına gözdağı verdi.

Rodrigues İstanbul’da!

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe daha önce anlaşmaya vardığı Garry Rodrigues’i İstanbul’a getirdi. Daha önce Galatasaray forması giyen 28 yaşındaki futbolcu dün gece geç saatlerde yanındaki beş kişilik ekiple İstanbul Havalimanı’na geldi. Bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imza atması beklenen Rodrigues’i iki yıllığına kiralayacak olan sarı lacivertliler, satın alma durumunda ise 7,5 milyon avro bonservis ücreti ödeyecek. Yetenekli futbolcuya ise yıllık 2,5 milyon avro verilecek. Vedat Muriç, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Allahyar, Yasir Subaşı, Altay Bayındır ve Murat Sağlam’ın ardından Garry Rodrigues, Fenerbahçe’nin sekizinci transferi olacak.

İlaç gibi gelecek

Finansal krizdeki Fenerbahçe, Elif Elmas’ın satışıyla rahat bir nefes alacak. Makedon oyuncudan gelecek 18 milyon avroluk gelir kasayı rahatlatacak. Transferde şu ana kadar 5,8 milyon avro bonservis harcaması yapan sarı-lacivertliler, sadece Elif’i satarak 12,2 milyon avro artıya geçecek.

KRUSE EKİBİ KURDU

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası’nda sürdüren Fenerbahçe’de yeni bir grup oluştu. Almanca konuşan oyuncular Max Kruse, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici ve Okan Turp sürekli birlikte zaman geçiriyor.

RAKAM YÜKSELDİ

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, istediği sonuçları alamayınca yeniden Martin Skrtel’e yöneldi. Sarı-lacivertlilerin ilk teklifini reddeden ancak beklediği teklifleri de alamayan Slovak stoperin 2,5 milyon avrodan 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

ALMANLAR DEVREDE

Hasan Ali Kaldırım, Alman ekiplerinin takibinde. Hartha ile Schalke tecrübeli oyuncu için nabız yokluyor. Sözleşmesinde 5 milyon avroya serbest kalır maddesi olan Hasan Ali giderse Fenerbahçe Kızılyıldız’dan Milan Rodic ya da ile Bursa’dan Umut Meraş’ı alacak.

VEDAT MURİÇ ÇOK MUTLU

Fenerbahçe’nin yeni transferi Vedat Muriç, sarı-lacivertlilere katıldığı ilk andan itibaren camianın büyüklüğünü daha iyi anladığını söyledi. Yıllardır bu çatı altındaymış gibi hissettiğini söyleyen Kosovalı golcü, “Ne kadar doğru bir karar verdiğimi görüyorum” dedi.