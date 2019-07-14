Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde 7 numaralı seri başı Rumen Simona Halep ile 11 numaralı seri başı ABD'li Serena Williams 15 bin kişi kapasiteli merkez kortta karşı karşıya geldi. İlk sete çok iyi bir başlangıç yapan ve biri sıfıra karşı olmak üzere rakibinin iki servisini kıran 27 yaşındaki Halep, 12 dakika içinde oyunlarda 4-0 öne geçti. İlk servislerden kazanılan puanlarda yüzde 80 gibi bir oran yakalayan Rumen tenisçi, 26 dakika süren ilk seti 6-2 hanesine yazdırdı.

AGRESİF OYNADI

İkinci setin ilk dört oyununda iki tenisçi de servislerine tutundu. Beşinci oyunda bir kez puan vererek Williams'ın servisini bir kez daha kıran Simona Halep, 3-2 öne geçti. Etkili servisleriyle avantajını koruyan ve üst üste üç oyunu da alan Rumen tenisçi, seti 6-2, 55 dakika süren maçı da 2-0 kazanarak şampiyonluğa uzandı. Daha önce grand slam turnuvalarında dört final maçına çıkan dünya eski 1 numarası Simona Halep, geçen yıl Fransa Açık'ta kupayı kaldırmıştı.