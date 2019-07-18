Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16-18 Ağustos haftasında başlayacak ligde fikstür çekimi İstanbul'da yapılırken yeşil-siyahlı ekibe ilk hafta dev rakip çıktı. Rakibini en son ligden düştüğü 2009-10 sezonunda 31 Ocak 2010'da ağırlayan yeşil-siyahlılar, o maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Süper Lig'e döndükten sonra Denizli Atatürk Stadı'nda kapasite artırımı ve zemin yenileme çalışmaları başlatan yönetim, stadı Galatasaray sınavına yetiştirmek için çaba harcıyor. Drenaj çalışmaları yapılan zeminde yeni çimlerin serimi de tamamlanmak üzere. Kapasitesi 3 bin 500 ek koltukla 18 bin 500'e çıkacak statta koltuk montajları da başladı.

Ligde ilk hafta Galatasaray'ı konuk ettikten sonra ilk deplasman maçına 2. haftada Antalyaspor karşısında çıkacak Denizlispor, 3. haftada Göztepe'yle İzmir'deki Ege derbisinde rakip olacak. Sezonun ilk yarısında 8. haftada Fenerbahçe'yi yine evinde ağırlayacak yeşil-siyahlı ekip, 11. haftada Beşiktaş'a konuk olacak. Trabzonspor'la 15. haftada deplasmanda karşılaşacak Horoz, sezonda ilk yarıyı Ankaragücü deplasmanında tamamlayacak. Transferde Rodallega, Lopes, Sapunaru, Tolgahan, Mustafa Yumlu ve Sedat'tan sonra Leeds United'tan anlaşmaya vardığı forvet Hadi Sacko'ya 2 yıllık sözleşme imzalayıp Aissati'yle nikah tazeleyen Denizli'nin Twente'den 26 yaşındaki golcü Tom Boere ile görüştüğü öğrenildi.

KEHİNDE ŞOKU

Transferde yıldızlara kanca atan Yukatel Denizlispor'da geçen hafta ücretine zam talep eden Lanre Kehinde, eşyalarını toplayıp Afyonkarahisar kampını terketti. Eşi doğum yaptığı için yeni sezon hazırlıklara 8 gün geç katılan, ardından yönetimden yeni sezon öncesi tüm alacakları ile ücretinde iyileştirme talep eden Nijeryalı golcü, son idmana çıkmadı. Ankaragücü'nden geçen yıl devre arasında geldiği Denizli'de yarım sezonluğuna 120 bin Euro alan, bu sezon için ücretinde 285 bin Euro yazan Kehinde'nin 450 bin Euro talep ettiği öğrenildi. Denizli'de 15 maçta 10 gol atan 25 yaşındaki oyuncu gibi mevcut kadrodan Kibong Mbamba da alacağını ve zam talep ediyor.