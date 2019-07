Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

INNSBRUCK

Avusturya’da kamp çalışmalarını sürdüren Galatasaray dün Tivoli Stadyumu’nda Almanların iddialı takımı Leipzig ile ilk hazırlık maçına çıktı. Cimbom sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıktı. Kalede İsmail, savunmada Mariano, Ahmet, Marcao, Nagatomo merkezde Selçuk ile Donk, ön hatta Jimmy, Âdem, Babel ve Mitroglou oynadı. Özellikle Nagatomo ve Babel’in yer aldığı sol çizgiyi çok etkili kullanan Galatasaraylı 28'de öne geçti.

Art arda goller

Âdem’in 28’de yön verdiği akında Selçuk cezası içinde çizgiye döndü, Mariano’nun süper ortasına ön direkte Babel kafayı vurdu: 1-0. İkinci yarıda Leipzig üç dakikada üç gol bularak bir anda 3-1 öne geçti. Cimbom ikinci yarıda savunmadan çıkarken ve merkez bölgede top kayıpları yaşamaya başladı. Leipzig 56’da sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Halstenberg ile durumu eşitledi. Hemen akabinde Poulsen bir gol daha bulan Almanlar, 59’da Augustin ile farkı ikiye çıkardı: 1-3. Üç dakikada kalesinde üç gol gören Cimbom 89'da Babel ile bir gol daha bulsa da müsabaka Leipzig'in 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

NASIL OYNADILAR?

İsmail Çipe: Yediği gollerde savunmanın hatası daha fazlaydı.

Mariano: Klası ve temposu yerinde. Yaptığı asistle sezona hazır olduğunu gösterdi.

Ahmet Çalık: İlk yarı çok iyiydi, önemli müdahalelerde bulundu, ikinci yarı çok sık pozisyonunu kaybetti.

Nagatomo: Bindirmelere doyamadı. İlerleyen yaşına rağmen 20’lik genç gibi mücadele etmeye devam ediyor.

Selçuk İnan: 34’lük maestro yine görevini yaptı ve pas istasyonunun lideriydi. İlk 11 için hırsını ortaya koydu.

Donk: Hollandalı futbolcunun fizik kalitesi yerindeydi, Selçuk İnan çıktıktan sonra merkezde yalnız kaldı.

Âdem Büyük: Oyunun hep içindeydi, öz güveni tam. Takım arkadaşlarıyla da uyum içinde olduğu gözlendi.

Jimmy Durmaz: Kadife bileğiyle herkesi kendine hayran bıraktı ama daha çok top alması gerekiyor.

Babel: Tek kelimeyle yıldız... Bir yıldız nasıl oynar dün bunu gösterdi. Attığı gollerde klasını ve takipçiliğini gösterdi.

Mitroglou: Yunan santrfor geçen sezona oranla çok daha diri ancak dünkü maçta topla buluşmakta zorlandı.

Marcao: Kaldığı yerden devam ediyor. Üç dakika içinde yenilen gollerde en az hatası olandı.

Ozornwafor: Nijeryalı genç stoper kısa sürede kısa sürede iyi bir potansiyeli olduğunu gösterdi.

Yunus akgün: Maçın sonuna doğru özgüveni yerine geldi. Sağ çizgiyi etkili kullandı.

Erencan Yardımcı: Genç oyuncu fizik kalitesiyle dikkat çekiyor. Son dakika atılan golün mimarıydı.

GUANGZHOU YOKLADI

Sarı-kırmızılıların dört gözle satışını beklediği Mbaye Diagne’ye Suudi Arabistan takımlarından sonra Çin takımları da el attı. Guangzhou Evergrande, Galatasaray’a Diagne’nin fiyatını sordu. Sarı-kırmızılılar, el-İttihad’dan sunulan 15 milyon avroyu talep etti.

İMZA AN MESELESİ

Galatasaray, Emre Mor’a imza attırmak için gün sayıyor. Sarı-kırmızılılar Celta Vigo ve oyuncuyla anlaşmış ancak son anda Emre’nin menajerlik firması devreden çıkarıldıkları gerekçesiyle transfere taş koymuştu. Pürüzlerin giderildiği ve imzanın her an atılabileceği öğrenildi.

OKAN’A GÜVEN TAM

Galatasaray’ın Bursaspor’dan transfer ettiği kaleci Okan Kocuk, Fernando Muslera’nın veliahdı olarak görülüyor. Teknik direktör Fatih Terim, Uruguaylı kalecinin ardından Okan’ın yıllarca kaleyi koruyacak kalitede bir oyuncu olduğunu söyledi.

Komik bir durum!

Galatasaray’ın transferinden son anda vazgeçtiği için Kasımpaşa ile anlaşan Yusuf Erdoğan olan biteni anlamadığını söyledi. Askerdeyken sarı-kırmızılı formayı giyip poz da veren Yusuf “Hiçbir şey olmasa böyle bir şey yapmazdım. Transfer yüzde 90 bitmişti. Çok masum bir şeydi. Ama bu yüzden Galatasaray’a transferim tamamlanmadıysa çok komik bir durum bence. Başka bir takımla da anlaşmış olsaydım gider büyük bir zevkle formasını giyerdim” dedi.