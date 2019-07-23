Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da gündem transfer. Mbaye Diagne’nin satışını bu hafta içinde gerçekleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar sonrasında art arda transfer bombalarını patlatmayı hedefliyor. Merkez orta sahaya Fulham’dan Seri’yi kiralanan Cimbom, eski Fenerbahçeli Josef de Souza’yla da el sıkıştı. Yapılan görüşmeler sonucunda Galatasaray, Brezilyalı oyuncu ile senelik 2,6 milyon Euro garanti paraya anlaşıldı. Arabistan’ın el-Ehli kulübünden kiralanacak oyuncunun kesici orta saha boşluğuna panzehir olacağı düşünülüyor. Fenerbahçe’de üç sezonda 134 maçta süre olan Brezilyalı futbolcu, geçen sezon hem sarı-lacivertli formayla hem de el-Ehli’de toplam 17 karşılaşmaya çıktı.

Başkan çok istiyor

Galatasaray’da Radamel Falcao konusunda da yeni bilgiler var. Kolombiyalı forvet konusunda yönetim gaza basarken özellikle başkan Mustafa Cengiz yıldız golcüyü takıma kazandırmayı çok istiyor. Kolombiya basınında da bu Aslan ile Falcao’nun yakınlaşması yankı buldu. Haberlerde tecrübeli golcünün yeni durağının Türkiye olabileceği vurgulandı. Kolombiya basını Monaco’dan ayrılma konusunda kararını veren tecrübeli futbolcunun Porto’dan da teklif almasına rağmen Galatasaray’a gitme ihtimalinin daha güçlü olduğunu yazdı.

Gemileri yaktı!

Galatasaray’ın transferde bir numaralı gündemi olan Ever Banega flaş bir açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılıların her konuda anlaştığı yıldız futbolcu “Her zaman böyle oldum, çünkü kimse için değişmeyeceğim. Benden istediklerini kim ne söylerse söylesin benim düşünme biçimimi değiştirmeyecek. Kalmamı istiyorlar ama benim düşüncemi değiştiremeyecekler” ifadelerini kullandı.

Bakanlık desteği

Galatasaray’da Diagne’nin Al Nassr’a transferinde yönetimi sevindiren gelişme. Suudi Arabistan Spor Bakanlığı önümüzdeki sezon kulüplere maddi destek sağlanacağı ve bunun karşılığında kulüplerin de bazı şartları yerine getirmeleri gerektiği açıklandı. En-Nassr Kulübü de bu gelişmenin ardından Diagne transferinde görüşmeleri hızlandırdı. Tarafların 14 milyon avro gibi bir rakama anlaşma sağlaması bekleniyor.

Linnes’in dev heyecanı

Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, kulübün YouTube kanalına konuştu. Hazırlıkların çok iyi geçtiğini belirten Linnes “Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda başarılıydık. Yapamamız gereken gelecek sezona hazır olmak için çok çalışmak. Umarım kendimizi daha çok geliştirip Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir iş çıkarabiliriz” dedi.