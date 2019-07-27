Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya-Fransa arasındaki astronomik denebilecek rakamlardaki transfer olayı Trabzonspor’u etkileyecek gibi görünüyor. Nasıl mı? Fransız ekibi Lille, bilindiği gibi bir süredir Yusuf Yazıcı için Trabzonspor yönetimi ile pazarlık halindeydi. Millî oyuncu için de gözden çıkarılan rakam da bonuslarla birlikte 17 milyon avroları bulmuştu. Ve işte o Fransız kulübü, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Nicolas Pepe’yi Napoli’ye satmak üzere. Rakam da öyle böyle değil! İtalyanların Pepe için önerdiği bonservis bedeli 80 milyon avro. İşte bu satış gerçekleşirse Lille’in Yusuf Yazıcı konusundaki kararlılığı daha da artacak.

Bonus artı satış payı

Transfer için ciddi bir kaynak bulacak olan Lille Kulübü, genç isim için yeniden bordo-mavililerin kapısını çalacak. Ki rakamın da 20 milyon avrolara çıkması yüksek ihtimal. Fransız ekibinin bir temsilcisinin önceki gün oynanan Hoffenheim maçında Yusuf Yazıcı’yı bir kez daha izlediğini hatırlatalım. Başkan Ahmet Ağaoğlu da oyuncusu konusunda kararlı bir duruş gösterip kesinlikle düşük rakamlara vermeyeceğini ifade etmişti. Başkanın bu transferdeki beklentisi bonuslar hariç en az 20 milyon avro ve artı bir sonraki satıştan pay. Sonuç olarak Lille yönetimi, Pepe’yi Napoli’ye sattığı anda Trabzonspor ile masaya oturacak.

Parmak yakın takipte

Futbolcu yetiştirme merkezine dönüşen ve yeni sezona Avusturya’da hazırlanan Trabzonspor’da gençleri yakın takibe yenileri eklendi. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ün iki sezondur Avrupa kulüpleri tarafından ciddi şekilde izleniyordu. Geçtiğimiz sezon şans bulmaya başlayan ve bunu iyi kullanan Abdülkadir Parmak da bu listeye girdi gibi. Önceki gün Hoffenheim ile oynanan ve 3-3 biten maçta Parmak’ı İtalyan kulüplerinin scout ekiplerinin canlı takip ettiği öğrenildi. Bu arada yeni sezonda 61 numaralı formayı giyecek olan Parmak duygularının tarif etmenin çok zor olduğunu söyledi.

Trabzonspor Parma’ya karşı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Trabzonspor dünü dinlenerek geçirdi. Haladas ve Hoffenheim ile iki hazırlık maçı yapan bordo-mavililer bugün de TSİ 19.30’da Ottensheim kasabasında Parma ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi 29 Temmuz’da Verona ile yapacağı maç sonrası Trabzon’a dönecek.

Sturridge iddiası

Trabzonspor forvet transferini bir önce sonuçlandırmak isterken dün gece taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. A Spor bordo-mavililerin, Daniel Sturridge ile her konuda anlaşma sağladığını iddia etti. Fakat futbolcunun maliyetinin hayli yüksek oluşu sebebiyle transferinin zor olduğu belirtiliyor.