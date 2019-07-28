Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Koç, Faruk Ilgaz Tesislerinde deyim yerindeyse herkese “gider” yaptı! Giriş konuşmasında 3 Temmuz sürecine değinen ve konunun çok uzadığını belirten Koç “Şov yapmadan, tribünlere oynamadan doğru bildiğimiz hukuk çerçevesinde ziyaretleri yaparak konuyla yakinen ilgileniyoruz” dedi. UEFA’nın kararının da önemine değinen sarı-lacivertlilerin patronu “Bankalar Birliğinde görüşmeler devam ediyor. İnşallah bir hafta on gün içerisinde biz de imzalayacağız” bilgisini verdi.

Üzülerek izledik

Ve Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in “Fener Ol” kampanyasına yönelik sözlerini de değerlendirirken “Rakiplerimizden birinin başkanının bize dil uzatması kinayeli yakışıksız konuşmasını üzülerek izledik. Biz tenhada da kalabalıkta da aynı konuşan insanlarız. Kendi hocasına verilen tazminatla ilgili söyleyeceklerimiz bitmedi. İlerleyen dönemlerde söyleyeceğiz. (Futbol Federasyonuna) İnsanların kayrıldığı zaman değerli kaynakların nasıl heba edildiğini göreceksiniz. Bunun detaylarını çok yakın zamanda Alper Bey basına aktaracak. Dolayısıyla umarız rakiplerimiz de bir gün kampanya etrafında kenetlenebilirler” dedi.

TFF eşit davranır

Koç, yeni seçilen TFF yönetimine hayırlı olsun dileğinde bulunurken “Biz Fenerbahçe olarak TFF’ye bir isim önermedik. Futbola katma değer katacak, marka değerini arttıracak bu işten anlayan insanların bu görevlere gelmesine inandığımız için (takımlarının formalarını taşıyan insanların gitmemesi için) böyle bir önerimiz olmadı. Tek önerimiz eski sistem ve anlayışın olmaması gerektiğiydi. Umarım TFF yeni yapılanma ile her takıma eşit mesafede yaklaşır. Hiçbir kulüp ve kişinin imtiyaz tanınmadığı, hiçbir takımın kayrılmadığı, hakemlerimizin lobilerini görmeyeceğimiz bu toplumun hak ettiği yeni bir sezona başlar diye temenni ediyoruz” diye konuştu.

Onları çok iyi biliyoruz

En sert sözler ise muhalefete geldi. Ali Koç, “Bizler hakkında spekülasyon yapan, itibar cellatlığına soyunan ve küçük akıllarıyla gazeteleri kullanıp dedikodu üretenleri biliyoruz. Zamanı gelince sizlerle uğraşacağız. Bugüne kadar yunus yüzümüzü gördünüz. Artık yavuz yüzümüzü göstermenin zamanı geldi. Fenerbahçe’miz başarısız olsun, gündemimizi oluşturalım, (ki içlerinde bana oy verenler de var) Ali Koç’u deviririz zihniyetinde olanlar var. Artık ayağınızı denk alın. Kim olduğunuzu biliyoruz. Kimlerle aşık attığınızı biliyoruz. Neye uğradığınızı şaşırırsınız. Fenerbahçe’yi şu durumdan çıkarmaya çalışıyoruz. Bir de sizlerle uğraşmayalım. Müsaade edin rahat bir ortamda çalışalım” dedi.

Garry tepkisi

Ali Koç, Garry Rodrigues’in transferinde Suudi Arabistan ekibine 5 milyon avro ücret verildiği haberlerine tepki gösterdi. F.Bahçe Başkanı, “Bu transfer büyük bir başarıdır. Tereddütü olan da gelsin kulübe ona da gösterelim sözleşmeleri. Biz ne dediysek öyledir” ifadelerini kullandı.

Dört takviye

Başkan Ali Koç: Transferlerimizin erken olmasını bizde isterdik ama daha bitmemiştir bir veya iki stoper, 6 numara ve forvet alacağız. Vedat transferi büyük bir başarıdır. Hoca’mızın elinde çok iyi bir kadro var. Hiç kimse mazeret üretmeyecek ve bu takımı şampiyon yapacağız.

Elif Elmas’a özel teşekkür

F.Bahçe altyapısından çıkan yıldızların bir bir gitmesini eleştiren ve “Nasıl bir yeme yapısı varsa altyapıda da (David Badia’nın ayrılığı) bu oldu” diyen başkan Ali Koç; Elif Elmas’ın Napoli’ye satışını da yorumladı: Elif büyük bir iş başardı genç yaşında. Meziyetini hafife almayan, geleceği çok parlak bir futbolcu. Bu satışı yaptık ve buradan da hedef hâle geldik. Yok ben Napoli’ye para veriyormuşum diye. Bu şeylerin sonu yok. Kendisine şans veren Cocu ve Ersun Yanal’a, yüksek bedelde satılmasına sebep olan Comolli’ye ve Selahattin Baki’ye teşekkür ediyorum”...

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Fenerbahçe yöneticisi Sevil Zeynep Becan, divanda kombine ve forma bilgilendirmesi yaptı: 12 Temmuz’da sezonumuzun kombine satışlarına başladık. 32 bin üzeri kombine satışı yaptık. Forma satışlarımız da ilk bir haftada 25 bine ulaştı. Bu da geçtiğimiz 10 yılın satışları içinde en çok ulaşılan rakam.