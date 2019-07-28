Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’da yetişen ve sonrasında İtalya’ya transfer olan bir millî değer Hakan Çalhanoğlu. Son dönemlerde adı sıkça transfer dedikodularıyla anılan ve Milan’dan ayrılacağı iddia edilen Hakan Çalhanoğlu bu konuya açıklık getirdi. İtalyanların ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport’a özel bir röportaj veren millî futbolcu, “Milan futbolcusu gibi hissediyorum. Kalacağıma dair herhangi bir şüphem yok çünkü burada mutluyum. Bunu özellikle menajerime de ilettim” ifadelerini kullandı.

Kolay olmadı...

İtalya’nın kendisine yeni şeyler kattığını vurgulayan Çalhanoğlu “Milan’da daha fazla şey yapmak istiyorum. İtalya’ya gelmek benim futbolumu tamamen değiştirdi. Almanya’ya kıyasla daha fazla koşmak ve hücum oyuncusu olsanız bile savunmaya daha fazla önem vermek zorundasınız. Bu kolay olmadı ama alıştım. Gerçek şu ki hiçbir zaman vazgeçmedim. Bu yıl benim yılım olacak” dedi.

10 numara hissiyatı

Hakan Çalhanoğlu, yeni teknik direktör Giampaolo’nun takıma yeni bir konsept getirdiğini daha agresif bir oyun anlayışları olduğunu belirterek “Topu kaybettiğimiz anda hemen geri kazanmamızı istiyor. 4-3-1-2 dizilişi ile daha fazla çözüm üretebiliriz. Ben kendimi 10 numara gibi hissediyorum ve bunu Hoca’yla da konuştum” dedi.