Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 11. yarışı Almanya’da gerçekleşti. Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton’ın önceki gün yapılan sıralama turlarının ardından pole pozisyonda başladığı yarışı Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı. Yaşanan kazalar sebebiyle uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek yarışta ikinciliği Sebastian Vettel alırken, Toro Rosso’dan Daniil Kvyat ise üçüncü oldu. Valtteri Bottas ve Charles Leclerc’in yarış dışı kaldığı tura pole pozisyonda başlayan Lewis Hamilton ise 11. sırada yer aldı. Ferrari pilotu Leclerc ikinci sırada götürdüğü yarışta son viraj öncesi bariyerlere çarparak yarış dışında kalırken, Hamilton da aynı yerde kaza yapınca avantaj Verstappen’e geçti. Yakaladığı fırsatı iyi değerlendiren Hollandalı pilot, damalı bayrağı ilk sırada görerek Avusturya’dan sonraki 2019’daki ikinci zaferini elde etti. Bu sonucun ardından Lewis Hamilton 223 puanla ilk sıradaki yerini korurken, takipçileri Bottas ve Verstappen oldu. Formula 1’de Sezonun bir sonraki yarışı 4 Ağustos’ta Macaristan’da yapılacak.
Verstappen rüzgârı
29.07.2019 - 07:15 | Son Güncelleme: 29.07.2019 - 07:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yaşanan kazaların damga vurduğu Almanya Grand Prix’si uzun yıllar unutulmayacak anlara sahne oldu.
Etiketler : Verstappen,formula 1 almanya grand prix,formula 1,
640282 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/640282.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
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0
0
0
2
Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Denizlispor
0
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0
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0
0
0
6
Fenerbahçe
0
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0
0
0
0
0
0
7
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Gazişehir Gaziantep
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Hafta Maçları
18.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
18.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
18.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Fatih Karagümrük
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Keçiörengücü
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Menemen Belediyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniye
0
0
0
0
0
0
0
0
18
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0