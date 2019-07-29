Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 11. yarışı Almanya’da gerçekleşti. Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton’ın önceki gün yapılan sıralama turlarının ardından pole pozisyonda başladığı yarışı Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı. Yaşanan kazalar sebebiyle uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek yarışta ikinciliği Sebastian Vettel alırken, Toro Rosso’dan Daniil Kvyat ise üçüncü oldu. Valtteri Bottas ve Charles Leclerc’in yarış dışı kaldığı tura pole pozisyonda başlayan Lewis Hamilton ise 11. sırada yer aldı. Ferrari pilotu Leclerc ikinci sırada götürdüğü yarışta son viraj öncesi bariyerlere çarparak yarış dışında kalırken, Hamilton da aynı yerde kaza yapınca avantaj Verstappen’e geçti. Yakaladığı fırsatı iyi değerlendiren Hollandalı pilot, damalı bayrağı ilk sırada görerek Avusturya’dan sonraki 2019’daki ikinci zaferini elde etti. Bu sonucun ardından Lewis Hamilton 223 puanla ilk sıradaki yerini korurken, takipçileri Bottas ve Verstappen oldu. Formula 1’de Sezonun bir sonraki yarışı 4 Ağustos’ta Macaristan’da yapılacak.