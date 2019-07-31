Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da taraftardan teknik heyete kadar herkesin içi kıpır kıpır. Çünkü bir dünya yıldızı artık sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirmek üzere. Monaco Kulübünün 13 milyon avroluk yıllık ücretin yükünden kurtulmak için elinden çıkarmak istediği Radamel Falcao, Galatasaray’a doğru yol aldı. Bilindiği gibi taraftar uzun süredir pazarlık hâlindeydi. Yönetim, Kolombiyalı golcünün istediği 7 milyon avroluk ücreti indirmek için uğraş veriyordu. Son olarak Başkan Mustafa Cengiz yönetimi, Falcao’ya 6+1 milyon avroluk öneri sundu. Golcü oyuncu da büyük oranda ikna oldu.

SÖZLEŞME SÜRESİ 3 SENE

Galatasaray yönetiminin, Radamel Falcao’ya vereceği 6 milyon avroluk garanti ücretin büyük bölümünü sponsorlar karşılayacak. Falcao, lig ve UEFA organizasyonlarında toplam 20 gole ulaştığında da her sezon geçerli olmak üzere artı 1 milyonluk avroluk bonus alacak. Ve sözleşmesi de üç yıllık olacak. Yönetimin önümüzdeki günlerde işi resmiyete dökmesi öngörülürken, taraftardan da beklenti büyük. Transferin gerçekleşmesi hâlinde taraftarların forma satın alarak kulübe destek olması isteniyor. Ki Galatasaraylılar da bu konuda yönetime söz veriyor.

GALATASARAY'A YAKIN

Radamel Falcao’nun durumu Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L’Equipe’de de işlendi. Haberde, Monaco’nun ilk planda Radamel Falcao’yu Valencia ya da Atletico Madrid’e göndermeyi düşündüğü, ancak Galatasaray’ın teklifinin daha önde olduğu belirtildi. Falcao’nun yerine de Real Madrid’den Diaz’ın alınacağı ifade edildi.

EMRE MOR "ASLAN" OLDU

Sarı-kırmızılı taraftarların merak ettiği bir başka transfer Emre Mor’du. Bu konuda da mutlu sona ulaşıldı. Millî oyuncunun menajerlik şirketinin CEO’su Erik Alonso “Emre Mor’un Galatasaray’a transferi tamamlandı” şeklinde açıklama yaptı. Cimbom, bonservisi Celta Vigo’da olan genç futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiraladı. Bu transferin olumlu sonuçlanmasında Emre’nin tutumu büyük rol oynadı. Yirmi iki yaşındaki oyuncu Fatih Terim’le çalışmak istediğini kulübüne ileterek ikna ederken, dün sabahki idmanda takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

FERNANDO’DAN FALCAO’YA: TEŞEKKÜR EDECEKSİN

Galatasaray’dan Sevilla’ya transfer olan Fernando Reges, Porto’dan takım arkadaşı Radamel Falcao ile görüşerek “Galatasaray’a gittiğinde bu iş için kimin emeği geçtiyse hepsine teşekkür edeceksin. Orası çok farklı bir yer” dedi.

BEKLE BİZİ BANEGA

Galatasaray’da dört bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni santrfor, kanat, orta saha takviyeleri için çalışmalar sürerken, bu transfer döneminin en çok konuşulan ismi Ever Banega’ydı. Ki bu konu rafa kalkmış gibi görünse de sarı-kırmızılılar geri adım atmış değil. Teknik direktör Fatih Terim’in yaz başından bu yana yönetime ilk bildirdiği isim olan hocanın bir numarası için ağustos ayında yeniden harekete geçilecek.

7 MİLYON SÖZÜ

Banega konusunda Galatasaray’ın önündeki tek engel ise Diagne’nin satışı... Yönetim, Fatih Terim’in bu talebini yerine getirmek isterken, yetkililer “Hoca Banega’yı çok istiyor, asla bu işi rafa kaldırmış değiliz. Diagne satılırsa onu alacağız. Sadece biraz zamana ihtiyaç var” diyor. Sarı-kırmızılılar, Sevilla Kulübü’ne 7 milyon avroya kadar ödeme yapabileceklerini ancak satışı beklediklerini bildirdi.

MERKEZDE SON DURUM

Fernando’nun gidişi sonrası sarı-kırmızılılar bu bölgeye oyuncu bakıyor. Menajerler tarafından Galatasaray’a birçok oyuncu önerilirken, bonservisi Stoke City’de olan Giannelli Imbula bu bölge için birinci sıraya yerleşti. 26 yaşındaki Fransız futbolcu, kariyerini Şampiyonlar Ligi vitrininde sürdürmek isterken, kendisi için de en uygun seçeneğin Galatasaray olduğunu menajerine bildirdi. Sarı-kırmızılılar bu oyuncuyu 2017 yılında kadrosuna katmak adına yoğun çaba göstermişti.

SÜPER KUPA’DA YOK

Galatasaray’ın, Akhisarspor ile 7 Ağustos’ta oynayacağı Süper Kupa finalinde Sofiane Feghouli olmayacak. Afrika Kupası’nda mutlu sona ulaşan Cezayirli oyuncuya 9 Ağustos’a kadar izin verildi. Feghouli, yeni sezonu ligle birlikte açacak.

TEDBİR KALDIRILDI

İbra edilmeyen Galatasaray Denetleme Kurulu için koyulan tedbir, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi tarafından kaldırıldı. Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Kurullarımızın işleyişini hukuken olumsuz etkileyen bir durum bulunmamaktadır" açıklaması yaptı.

ASTON VILLA’YA CEVAP: 15'TEN AŞAĞI OLMAZ

Galatasaray’ın önceki gün bonservisini aldığını Christian Luyindama’ya teklif geldi. 5 milyon avroya kadroya katılan dev stoper için Aston Villa, 12 milyon avro teklif etti. Galatasaray “15 milyon avrodan aşağı olmaz” cevabını verdi.