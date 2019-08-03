Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Kanarya'da sıcak saatler... Audi Cup'ta Avrupa devlerine karşı mücadele veren ve yeni sezon öncesi ciddi uyarılar alan sarı-lacivertliler eksiklerini kapatmaya bakıyor. Asıl problemi savunma bölgesinde bulunan Fenerbahçe, dün hücum bölgesine önemli bir takviye yaptığını duyurdu. O isim de büyük kulüplerin gözdesi olan ve Kayserispor'daki performansıyla millî takıma kadar yükselen Deniz Türüç'tü. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, tüm kulüplere aynı mesafede olduklarını belirterek topu oyuncusuna atmış ve "O nereyi isterse o olacak" mesajını vermişti. Ve adres Fenerbahçe oldu.

Yıllık 1,6 milyon avro

Sarı-lacivertli kulüp, dün akşam saatlerinde, Deniz Türüç için kulübü Kayserispor ile anlaşmaya varıldığını, 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından yapılacak görüşmelerle transferin neticelendirileceğini duyurdu. Zaten Deniz Türüç cephesinde de problem görünmüyor. Her ne kadar kulüpler rakam açıklamasında bulunmasa da sarı-lacivertlilerin Kayserispor'a 2 milyon avro civarında bonservis bedeli ödeyeceği, futbolcuya da senelik 1,6 milyon avro verileceği öğrenildi. Anlaşma süresi de üç yıllık olacak.

TÜRÜÇ'ÜN HİKAYESİ

∂ Aslen İzmir Bucalı olan Deniz Türüç futbola 4 yaşında başladı.

Dayısı elinden tuttu. 9 yaşında FC Twente takımının altyapısına girdi.

∂ 8 sezon burada oynadı ve oradan Go Ahead Eagles takımına geçti.

∂ Pep Guardiola'nın yardımcısı olan Erik ten Hag'ın üzerinde emeği çok.

∂ Takım olarak Go Ahead Eagles'ı 20 yıl sonra Hollanda 1. Ligi'ne çıkardılar.

∂ Futboluyla parladı, Beşiktaş ve Kayserispor'dan teklif aldı.

∂ Kayserispor'un hocası Tolunay Kafkas çok istediği için orayı tercih etti.

∂ Fatih Terim döneminde A Millî Takıma çağrıldı ve orada da kendini gösterdi.

∂ Arda Turan, Iniesta, Mesut Özil hayranı. Kendi deyimi ile tek hobisi futbol.

Kolarov da yolda

Transfer hareketliliği sadece bununla sınırlı değildi Kanarya cephesinde. Daha önce anlaşmaya varılan Danimarkalı stoper Zanka’nın yanı sıra Kolarov ve Umut Meraş konusunda da mesafe alınmış görünüyor. Daha önce iki stoper, bir 6 numara ve bir de forvet takviyesi düşünen yönetimin bir haftaya kadar transfere nokta koyması bekleniyor. Kolarov'un Inter'den gelen teklifi geri çevirip Fenerbahçe'ye söz verdiğini belirterek kulübü Roma'dan izin istemesi yönetimin elini güçlendiriyor. Hasan Ali'nin yokluğunda Bursasporlu Umut Meraş da alternatif isim olarak ön plana çıkıyor. Tarafların pazarlığı sürüyor.

Kolarov el salladı!

Fenerbahçe'nin transferi bitirmek adına menajer Mirsad Türkcan'ı da devreye soktuğu Kolarov'da son gelişme dikkat çekici... Roma, Fransa'ya kampa giderken, kulübün resmi twitter hesabından Kolarov'un taraftarların formalarını imzalayan görüntülerinin el sallayan emojiyle paylaşılması 'veda' olarak yorumlandı.

Adamları çok, kalite düşük

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Fenerbahçe değerlendirmesi... Avusturya'da kulüpleri yakından takip eden ay-yıldızlı ekibin teknik patronunun Fenerbahçe ile ilgili yorumları şaşırtıcıydı. Millî takımı çalıştıran teknik adamlar kulüplerin özeline pek girmezken Güneş, "Fenerbahçe'nin Deniz Türüç'ten çok 2 orta saha ve 1 stopere ihtiyacı var. Çok adam aldılar. Adamları çok ama nitelik olarak, kalite olarak düşük" dedi.

Gündem Altay

Fenerbahçe’nin yeni kalecisi Altay Bayındır, 5 gol yemesine rağmen Real Madrid’e karşı gösterdiği performansla Avrupa futbolunun gündemine oturdu. Yaptığı başarılı kurtarışlarla adından söz ettiren Altay’ın büyük bir potansiyelinin olduğunu ifade eden Avrupalı kaleci antrenörleri ve futbol otoriteleri, sarı-lacivertli takımın önümüzdeki yıllarda Altay’dan oldukça yüksek bonservis bedeli elde edebileceği görüşünde birleşti. Öte yandan maçı 31/34 pas isabetiyle tamamlayan ve sarı-lacivertli takımın en güçlü dört pas bağlantısının ikisinin içinde yer alan Altay’ın takımı geriden oyun kurma konusunda rahatlatması da dikkat çekti.