Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertliler transfer bekliyor, sahada mücadele eden takım istiyor. Hazırlık maçlarındaki görüntü umut vermiyor. Ama umutlu ve iddialı olan ve camiaya pozitif mesajlar veren bir başkan var. Ali Koç kulübün dergisinde önemli ifadeler kullandı. Transfer için “Kadromuzu tam olarak hazır ve eksiksiz duruma getirmek için hocamızın istediği isimler üzerinden görüşmelerimiz son bulma aşamasına gelmiştir. Görüşmelerin sonuçlanmasının ardından bilgilendirmeleri art arda yapacağız” ifadelerini kullandı. Koç nasıl bir takımın sahada olacağıyla ilgili de “Kadromuza kattığımız genç isimlere ek olarak direkt ilk 11 oyuncusu olan, liderlik vasfına sahip isimlerle; bu sezon ayakları yere basan, hedefine yürüyen, sezona hazır ve güçlü başlangıç yapma noktasında taraftarlarını mutlu eden bir F.Bahçe izleyeceğiz” öngörüsünde bulundu.

Taraftara mesaj

Şampiyonluk parolasıyla yola çıktıklarını belirten Koç “Futbolda sezonun başlamasına sayılı günler kala, TFF başkanı ve tüm kadrosunun ortaya koyacağına inandığımız eşit, tarafsız ve etik yönetimle, her anlamda adil bir süreç geçireceğimize inanıyor, yeni sezonun Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde görüş belirtti. Uzun vadeli planın herkesin gurur duyacağı bir Fenerbahçe olduğunu vurgulayan başkan “Taraftarlarımız takımın başta futbol olmak üzere tüm branşlarda mücadele vereceği yeni sezonda isim, sonuç ayırt etmeksizin, iyi ve kötü günde takımlarımıza destek olmalı, F.Bahçe aidiyetinin her şeyin üzerinde olduğunu unutmamalıdır” uyarısını da yaptı.

Elde var Zanka

Fenerbahçe’nin resmi sözleşmeyi imzalatmak için İstanbul’a getirdiği Zanka’nın ardından bir stoper daha almak istediği ve Simon Kjaer ile görüşmelerin son aşamaya geldiği kaydedildi. Danimarka Millî Takımı’nda Zanka ile birlikte mücadele eden eski oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-lacivertli takımın önümüzdeki günlerde Kjaer’i de İstanbul’a getireceği ve her iki oyuncuya da imzayı attıracağı kaydedildi.

Kolarov kalıyor

Fenerbahçe’nin her konuda anlaştığı Aleksander Kolarov konusunda can sıkıcı bir haber geldi. İtalyan basını Roma’nın, Athletic Bilbao maçında gösterdiği performanstan ötürü Sırp yıldız Kolarov’un takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığını yazdı. Roma Muhabiri Dario Moio “Kolarov, iyi performansını güzel bir golle süsledi. Bu saatten sonra artık ‘Kolarov, kesin Roma’da kalıyor’ diyebilirim” ifadelerini kullandı.