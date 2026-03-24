Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık yağların lavaboya dökülmesini önlemek için yeni bir adım atıyor. Hazırlanan düzenlemeyle vatandaşlar kullanılmış yağlarını artık marketlere teslim edebilecek, bu atıklar enerjiye dönüştürülecek.

Türkiye'de çevre kirliliğinin önemli nedenlerinden biri olan bitkisel atık yağlar için yeni bir dönem başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliğiyle, bu yağların daha etkin şekilde toplanması ve ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

GERİ DÖNÜŞÜM ARTIRILACAK

2015 yılında yürürlüğe giren “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ile evsel atık yağların lavaboya, kanalizasyona ya da doğaya dökülmesi yasaklanmıştı. Ancak uygulamada yaşanan sorunlar ve artan ihtiyaçlar doğrultusunda Bakanlık, sistemi daha işlevsel hale getirecek yeni adımlar üzerinde çalışıyor.

Taslak düzenlemeye göre, zeytin, ayçiçeği, mısır, pamuk, soya, kanola ve aspir gibi bitkisel yağların kullanım sonrası oluşan atıkları daha geniş kapsamda değerlendirilecek. Restoranlar, kafeler, hazır yemek firmaları ve hanelerden çıkan atık yağların geri dönüşümü artırılacak.

MARKETLERDE TOPLAMA DÖNEMİ

Yeni sistemin en dikkat çeken ayağı ise vatandaşları doğrudan ilgilendiriyor. Buna göre, marketlerde atık yağ toplama noktaları kurulacak. Böylece vatandaşlar kullanılmış yağlarını kolayca teslim edebilecek ve çevreye zarar vermeden geri dönüşüm sürecine katkı sağlayacak.

Toplanan yağlar geri kazanım tesislerinde işlenerek başta biyodizel olmak üzere alternatif enerji kaynaklarına dönüştürülecek. Türkiye'de halihazırda bu yağlardan elde edilen biyodizel, motorine belirli oranlarda karıştırılarak yakıt olarak kullanılıyor. Yeni düzenleme ile bu uygulamanın kapsamı genişletilecek.

Hem yakıt olacak, hem uçak uçuracak! Atık yağlara market çözümü geliyor

HAVACILIK SEKTÖRÜ DE YARARLANACAK

Öte yandan düzenleme sadece kara yolu taşımacılığıyla sınırlı kalmayacak. Bitkisel atık yağlardan elde edilen ürünlerin havacılık sektöründe de kullanılmasının önü açılarak sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimi desteklenecek. Ayrıca farklı biyoyakıt türlerinin üretimi için de yeni imkanlar sağlanacak.

Taslak metin, ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunulurken, son halinin Bakan Murat Kurum’un onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası