İstanbul’da sağanak yağış yeniden etkisini artıracak. Hafta sonuna doğru kuvvetlenecek yağışlarla birlikte poyrazın da sert esmesi bekleniyor. AKOM, ani su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

AKOM verilerine göre İstanbul’da önümüzdeki günlerde sağanak yağış etkisini artıracak. Kentte hafta ortasına kadar kapalı hava hakim olurken, aralıklarla kuvvetli rüzgar ve yağmur geçişleri bekleniyor.

POYRAZ SERT ESECEK, SICAKLIK DÜŞÜYOR

Yapılan değerlendirmelere göre İstanbul’da kuzeyli (poyraz) yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman 15-45 km/s hızına ulaşması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise 9-11°C bandında seyrederek mevsim normallerinin altında kalacak.

Sağanak yağış geri dönüyor! AKOM’dan İstanbul için kritik uyarı

GÜN GÜN HAVA DURUMU: YAĞIŞ KAPIDA

Haftalık tahmin raporuna göre kentte yağışlı sistem giderek kuvvetlenecek:

25 Mart Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, yerel yağmurlu (1-4 kg/m²)

26 Mart Perşembe: Parçalı ve az bulutlu, yağış beklenmiyor

27 Mart Cuma: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yağmur (3-7 kg/m²)

28 Mart Cumartesi: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak (10-20 kg/m²)

29 Mart Pazar: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu (5-15 kg/m²)

30 Mart Pazartesi: Çok bulutlu, aralıklarla sağanak (5-15 kg/m²)

HAFTA SONU UYARISI: SAĞANAK KUVVETLENİYOR

Özellikle cumartesi gününden itibaren sağanak yağışların yer yer kuvvetli olacağına dikkat çekildi. Ani su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

İstanbul’da yeni haftayla birlikte yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

