Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî futbolcumuz Cengiz Ünder’e Alman devi Bayern Münih talip oldu. Alman ekibi bu sezonki öncelikli transfer hedefi olan Leroy Sane’nin sakatlanmasının ardından, kanat transferi için rotayı Roma’nın yıldızı Cengiz Ünder’e çevirdi. Inter’den Ivan Perisic’i de isteyen ve bu oyuncuyla kiralık olarak büyük oranda anlaşan Bayern Münih’in yeni hedefinin Cengiz olduğu ifade edildi. Sky Italia’da yer alan haberde her iki oyuncunun da sık sık kanat değiştirerek oynamayı sevdiği ve Alman ekibine veda eden Ribery ile Robben’in yerlerini doldurabilecekleri ifade edildi.



> Arsenal de istemişti

Cengiz’in de kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Alman devinin teklifine sıcak baktığı ve Bundesliga’da forma giyebileceği öğrenildi. Bayern’in, 2022’ye kadar kontratı bulunan Cengiz’i transfer edebilmek için İtalyan ekibine 50-70 milyon avro arasında bir teklif yapması gerektiği belirtildi. İsmi transferde daha önce Premier Lig ekibi Arsenal ile de anılan 22 yaşındaki millî futbolcu Cengiz Ünder, bir bölümünü sakat geçirdiği geçen sezonda Roma forması ile 33 maça çıktı ve 6 gol, 11 asist ile oynadı.