Kayserispor, Ozornwafor’u 1 yıllığına kiraladı! TFF Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Galatasaray forması giyen Ozornwafor’u kadrosuna kattı.TRT Spor'da yer alan habere göre; İ.M. Kayserispor, Galatasaray’dan Valentine Ozornwafor’u 1 yıllığına kiraladı.