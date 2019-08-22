Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı camiada tek düşünce Radamel Falcao... Deyim yerindeyse taraftar da yönetim de teknik ekip de Kolombiyalı forvetle yatıp kalkıyor. Uzun süredir yolu gözlenen dünyaca ünlü golcüye kavuşmak için saatler kaldı. Her konuda anlaşma sağlanan Falcao da heyecanlı mı heyecanlı... Sosyal medyada gördüğü ilgi ve sevgiden dolayı ailecek mutlu olan Falcao bir an önce işinin resmiyete kavuşmasını istiyor. Bu transfer konusunda ise camiada beklentiler ve mutluluklar farklı...

Gönüller alınacak

Taraftar açısından bakıldığında; Drogba’nın ardından dünya çapında bir golcüye sahip olmanın hazzı var. Teknik ekip açısından ise Fatih Terim ve ekibi çok ama çok mutlu. Sebebi de hücum gücünün kalite anlamında çok zenginleşmesi. Yönetim cephesine gelirsek... Taraftarın gönlünü alacak olan Mustafa Cengiz ve ekibinin beklentisi, Falcao transferini paraya dönüştürme hesabı... Cengiz yönetimi, Falcao’nun forma satışı ve maç hasılatından ciddi bir gelir bekliyor.

Ozornwafor Almeira’ya

Yeni transferlerden Valentine Ozornwafor, Kayserispor yerine İspanya 2. Lig ekibi Almeira’ya kiralandı. 300 bin avro bonservis ödenen 20 yaşındaki stoper için 200 bin avro kiralama ücreti alacak olan sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı oyuncunun satın alma opsiyonunu da 1,8 milyon avro olarak belirledi.

BU AKŞAM GELİYOR

Cimbom’un bir an önce kadrosunda görmek istediği Radamel Falcao bu akşam saatlerinde İstanbul’da olacak. Özel jetle gelecek Falcao’yu binlerce taraftarın karşılayacağı belirtiliyor.