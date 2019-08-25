Kamerun asıllı Fransız yıldız, topu her ayağına aldığında sadece siyah-beyazlı tribünleri heyecanlandırmadı. Başkan Fikret Orman’ın da karşılaşma sonunda yanındakilere “N’Koudou tam aradığımız oyuncu. Bizimle dokusu uyuşacak ve takıma büyük güç katacak” dediği öğrenildi. Yıldız oyuncu da maç sonundaki mutlu tavırlarıyla dikkat çekmişti.
N’Koudou iş yapar!
25.08.2019 - 03:53 | Son Güncelleme: 25.08.2019 - 03:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ayağının tozuyla Göztepe maçına çıkan Beşiktaş’ın yeni transferi Kevin N’Koudou, kısa sürede gönülleri fethetti.
Etiketler : Kevin N’Koudou,beşiktaş,
646134 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/646134.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Fenerbahçe
1
1
0
0
5
0
5
3
2
Sivasspor
1
1
0
0
3
0
3
3
3
Malatyaspor
1
1
0
0
3
0
3
3
4
Denizlispor
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Alanyaspor
1
1
0
0
1
0
1
3
6
Antalyaspor
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Çaykur Rizespor
1
1
0
0
1
0
1
3
8
Beşiktaş
2
1
0
1
3
3
0
3
9
Trabzonspor
1
0
1
0
1
1
0
1
10
Kasımpaşa
1
0
1
0
1
1
0
1
11
Ankaragücü
1
0
1
0
0
0
0
1
12
Konyaspor
1
0
1
0
0
0
0
1
13
Gençlerbirliği
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Kayserispor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Galatasaray
1
0
0
1
0
2
-2
0
16
Başakşehir
1
0
0
1
0
3
-3
0
17
Göztepe
2
0
0
2
0
4
-4
0
18
Gazişehir
1
0
0
1
0
5
-5
0
2. Hafta Maçları
23.8.2019
Beşiktaş 3 - 0 Göztepe
24.8.2019
Mke Ankaragücü 1 - 1 İstikbal Mobilya Kayserispor
24.8.2019
Alanyaspor 4 - 1 Kasımpaşa
24.8.2019
Medipol Başakşehir Fk 1 - 2 Fenerbahçe
25.8.2019
Çaykur Rizespor - Sivasspor
25.8.2019
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor
25.8.2019
Antalyaspor - Yukatel Denizlispor
25.8.2019
Galatasaray - Konyaspor
26.8.2019
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Fatih Karagümrük
2
2
0
0
5
2
3
6
2
Adana Demirspor
2
1
1
0
2
0
2
4
3
Keçiörengücü
2
1
1
0
2
1
1
4
4
Ümraniye
1
1
0
0
3
1
2
3
5
Menemen Belediyespor
1
1
0
0
2
0
2
3
6
Akhisar Bld.Spor
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Hatayspor
1
1
0
0
1
0
1
3
8
Osmanlıspor
2
1
0
1
2
2
0
3
9
Balıkesirspor
2
1
0
1
2
3
-1
3
10
İstanbulspor
1
0
1
0
2
2
0
1
11
Erzurum BB
2
0
1
1
3
4
-1
1
12
Boluspor
2
0
1
1
1
2
-1
1
13
Adanaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Altay
1
0
0
1
1
3
-2
0
15
Altınordu
2
0
0
2
1
3
-2
0
16
Bursaspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
17
Giresunspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
18
Eskişehirspor
1
0
1
0
1
1
0
-5