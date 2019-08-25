Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamerun asıllı Fransız yıldız, topu her ayağına aldığında sadece siyah-beyazlı tribünleri heyecanlandırmadı. Başkan Fikret Orman’ın da karşılaşma sonunda yanındakilere “N’Koudou tam aradığımız oyuncu. Bizimle dokusu uyuşacak ve takıma büyük güç katacak” dediği öğrenildi. Yıldız oyuncu da maç sonundaki mutlu tavırlarıyla dikkat çekmişti.