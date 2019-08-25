Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Brezilya Serie A takımlarından Vasco da Gama'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Yan Sasse ile satın alma opsiyonu ile birlikte, sezon sonuna kadar anlaşarak sözleşme imzaladı.
Yan Sasse Çaykur Rizespor - DG Sivasspor maçını tribünden takip etti.
Yan Sasse Çaykur Rizespor'da
25.08.2019 - 21:15 | Son Güncelleme: 25.08.2019 - 21:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çaykur Rizespor, Brezilya Serie A takımlarından Vasco da Gama'da forma giyen Yan Sasse’yi renklerine bağladı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Brezilya Serie A takımlarından Vasco da Gama'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Yan Sasse ile satın alma opsiyonu ile birlikte, sezon sonuna kadar anlaşarak sözleşme imzaladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yan Sasse,Çaykur Rizespor,transfer,
646290 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/646290.aspx
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Fenerbahçe
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0
5
3
2
Sivasspor
1
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0
3
3
3
Malatyaspor
1
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0
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3
0
3
3
4
Denizlispor
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Alanyaspor
1
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0
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1
0
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3
6
Antalyaspor
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1
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3
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Çaykur Rizespor
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Beşiktaş
2
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0
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3
3
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9
Trabzonspor
1
0
1
0
1
1
0
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10
Kasımpaşa
1
0
1
0
1
1
0
1
11
Ankaragücü
1
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0
0
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0
1
12
Konyaspor
1
0
1
0
0
0
0
1
13
Gençlerbirliği
1
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0
1
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14
Kayserispor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Galatasaray
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0
0
1
0
2
-2
0
16
Başakşehir
1
0
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1
0
3
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0
17
Göztepe
2
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2
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4
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18
Gazişehir
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0
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0
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Beşiktaş 3 - 0 Göztepe
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Mke Ankaragücü 1 - 1 İstikbal Mobilya Kayserispor
24.8.2019
Alanyaspor 4 - 1 Kasımpaşa
24.8.2019
Medipol Başakşehir Fk 1 - 2 Fenerbahçe
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Fatih Karagümrük
2
2
0
0
5
2
3
6
2
Adana Demirspor
2
1
1
0
2
0
2
4
3
Keçiörengücü
2
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1
0
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1
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4
Ümraniye
1
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5
Menemen Belediyespor
1
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6
Akhisar Bld.Spor
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Hatayspor
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Osmanlıspor
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Balıkesirspor
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İstanbulspor
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Altay
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