Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Brezilya Serie A takımlarından Vasco da Gama'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Yan Sasse ile satın alma opsiyonu ile birlikte, sezon sonuna kadar anlaşarak sözleşme imzaladı. 

Yan Sasse Çaykur Rizespor - DG Sivasspor maçını tribünden takip etti. 