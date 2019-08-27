Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da Falcao’nun transferi için harcanan efor hem teknik direktör Fatih Terim, hem takımı, hem de yönetimi bir hayli yıpratmış durumda. İki aydan fazla bir süredir Kolombiyalı yıldızın transferi için girişimler sürerken, bir hayli uzayan süreç, takımı kötü yönde etkilemeye başladı, sarı-kırmızılılar iki haftada 5 puan kaybetti. Sarı-kırmızılı takımda ilk hedef Diagne’nin satılıp, elde edilecek gelirle dünya yıldızı Falcao’yu takıma kazandırmaktı. Bu haberlerin yankılanmasıyla birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar Diagne’ye ‘Git artık” şeklinde mesajlar yağdırmaya başladı. Senegalli de “Hiçbir yere gitmiyorum anladınız mı” cevabıyla sarı-kırmızılı taraftarlarla arayı iyice açtı. Gelinen noktada Diagne elde kalırken, Monaco’nun sarı-kırmızılı takımdan bonservis bedeli koparma isteği bu transferi de iyice içinden çıkılmaz hâle getirdi.

Satış yapmak zorundalar

Sarı-kırmızılılar Falcao’yu alsa bile Finansal Fair Play yüzünden oyuncu satmak durumunda. Aksi hâlde Kolombiyalı yıldızı UEFA kadrosuna bildirememe tehlikesi var. Bir oyuncunun sözleşme feshi bu konuda yeterli değil çünkü UEFA ‘satış yap’ diyor. Bu durumda da belki de takımın kilit oyuncularından biri ilk kapıyı çalana satılacak. İşin yönetimi zorlayan tarafı bir tarafa teknik direktör Fatih Terim de gelişmelerden son derece rahatsız. Konyaspor maçında oyundan aldığı Diagne’nin ıslıklanmasına sinirlenen Terim, maçtan sonra da “Falcao gelirse gelir, gelmezse yapacak bir şey yok. Bizim öncelikle savunma oyuncusuna ihtiyacımız” var diyerek yönetime mesaj göndermeyi ihmal etmedi. Falcao alınırsa Terim’in bu talebinin havada kalma ihtimali yüksek.

Diagne'ye terapi

Galatasaray’ın tecrübeli hocası Fatih Terim, Konyaspor maçının ardından soyunma odasında tribünler tarafından ıslıklanan Mbaye Diagne’ye moral verdi. Taraftarların yaptığını tasvip etmediğini söyleyen Terim “Zamanla her şey düzelecektir. Kulaklarını tıka ve sadece futboluna odaklan. Ben senden memnunum” diyerek golcü oyuncuya moral aşılamaya çalıştı.

Onyekuru’dan ziyaret

Galatasaray’dan Monaco’ya transfer olan Henry Onyekuru, dün Florya’yı ziyaret etti. Monaco’nun önceki gün Nimes ile 2-2 berabere kaldığı maçta Slimani’ye asist yapan Onyekuru, Florya’da teknik direktör Fatih Terim ve eski takım arkadaşlarıyla görüşüp başarı diledi.

Düğüm kura çekiminde çözülecek

Galatasaray yönetimi Falcao transferine noktayı koymak için son hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak ve yönetici Şükrü Hanedar, 29 Ağustos’taki Şampiyonlar Ligi kura çekimi için gidecekleri Monaco’da, Falcao için son defa görüşecek. Monacolu yetkililer ile bir araya gelecek olan sarı-kırmızılılar Falcao ile birlikte İstanbul’a dönmeyi planlıyor. Monaco’nun hocası Jardim’in Falcao’yu kalma konusunda ikna edemediği, oyuncunun bu hafta içinde Galatasaray’a imza atması beklendiği belirtildi.

Nzonzi’ye alkış

Galatasaray’da Konyaspor maçında en çok beğenilen isim yeni transfer Nzonzi oldu. Babel’in golünde asisti yapan isim olan Fransız oyuncu 79 defa topla buluşurken 68 pas verdi. Hava topu mücadelelerinin hepsini kazanan tecrübeli oyuncu yüzde 92,6 pas isabetiyle oynadı.