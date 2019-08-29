Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ın son transfer atağı Lille’in Brezilyalı yıldızı Thiago Maia oldu. Garry Medel’i Bologna’ya gönderen siyah-beyazlılar ‘6’ numara pozisyonu için Maia’da karar kıldı. Marcelo Bielsa döneminde Santos’tan 14 milyon avroya alınan ve Lille’de iki sezonda 67 maça çıkan Maia, Soumare ve Andre’nin arkasında kalırken 22 yaşındaki Brezilyalının Beşiktaş’a gelmeye son derece sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi’nin Fransız kulübüyle yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vardığı belirtildi. Fransız medyası da Beşiktaş’ın Maia girişimlerine yer verdi. Lille’de forma bulamayan 22 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş iyi bir seçenek olduğu belirtildi.

Rakipler çekildi

20 milyon avroya Renato Sanches’in transfer edilmesinin ardından Lille’de gözden çıkarılan Thiago Maia için Newcastle ve Genoa’nın aradan çekilmesi de siyah-beyazlı kulübün elini güçlendirdi. Premier Lig ekibi Newcatle’da Hayden, Young Ki, Colback ve Shelvey gibi tecrübeli ön liberoların olması İngilizleri Thiago Maia’dan vazgeçirirken, Genoa’nın 6,5 milyon avro + bir sonraki satıştan yüzde 50 pay teklifinin kabul edilmemesi Beşiktaş’ı bu transferde yalnız başına bıraktı. Thiago Maia Beşiktaş’ın iki yıldır temasta olduğu isimlerden biriydi. Beşiktaş’a 1 yıllığına kiralayacağı Maia’nın satın alma opsiyonunun ise 10 milyon avro olduğu ifade edildi.

Quaresma Kasımpaşa’ya

Beşiktaş’ın kadro dışı bıraktığı Ricardo Quaresma, sürpriz bir şekilde futbol kariyerine Süper Lig’de devam etme kararı aldı. Kasımpaşa, tecrübeli futbolcuya, bonuslarla birlikte yıllık 1 milyon avroluk bir sözleşme teklif etti. İstanbul’da kalmak isteyen Portekizli oyuncu, Kasımpaşa’nın bu teklifine “Evet” diyerek el sıkıştı. Geçtiğimiz dönemde Beşiktaş’ın indirim talebini kabul etmeyen Quaresma’nın siyah-beyazlı takımdan aldığı paranın yarısına teklifi kabul etmesi Beşiktaşlı taraftarları kızdırdı.

Zago önermişti

Kariyerine Santos’ta başlayan Thiago Maia, genç yaşında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Beşiktaş’ın efsane stoperi Zago, 2016 yılında oyuncuyu siyah-beyazlılara önermiş ancak Maia’yı ikna edememişlerdi. Bir yıl sonra Fransız ekibi Lille, 14 milyon Euro bonservisle Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna dâhil etmişti.