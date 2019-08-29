Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de transfer döneminin bitimine sayılı günler kala bu kez Arda Turan'la ilgili bir gelişme yaşandı.

Barcelona'nın kadroda düşünmediği 32 yaşındaki futbolcu için transfer görüşmeleri resmen başladı. Medipol Başakşehir'in sezon sonuna kadar sürecek kiralama hakkından vazgeçmesi için ücret görüşmelerine başlayan ekip, transferi bitirmek için adeta seferberlik ilan etti.

İspanyol basınında yer alan habere göre; İspanya 2. Lig ekibi Real Zaragoza, Kagawa'dan sonra bir de Arda Turan bombası patlatacak.. Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2020'ye kadar sürecek olan Arda'nın haklarının devralınması ile ilgili resmi hamleyi yapan İspanyol ekibi imzaya çok yakın... Haberde; Son olarak Zenit forması giyen Claudio Marchisio da Zaragoza'nın orta saha adayları arasında gösterildi.

Ancak listenin başında hücum özellikleri de bulunan Arda Turan var. Rus ekibinden ayrılan ve bonservisi elinde olan Marchisio ise Arda Turan'ın alternatifi konumunda...