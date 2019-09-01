Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FB Trabzon maçı canlı izle, Fenerbahçe Trabzonspor şifresiz izle, FB TS maçı canlı skor, Fener Trabzon şifresiz kanal, Fenerbahçe Trabzonspor şifresiz kanallar, Fenerbahçe Trabzon bein sports... Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk ediyor. İlk 2 maçından 6 puan çıkaran Fenerbahçe ile ezeli rakibini deplasmanda mağlup etmek isteyen Trabzonspor'un karşılaşması oldukça çekişmeli geçecekmiş gibi görünüyor! Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Heyecanla beklenen maça dair tüm detaylar haberimizde...

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FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Bu akşam Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma sadece beIN SPORTS 1 HD'den yayınlanacak. Kadıköy'de heyecanla beklenen maçı yukarıda paylaştığımız linkten canlı takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Tolga, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muriç

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, A.Parmak, Sosa, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Rakibi karşısında 22 yıldır Kadıköy'de yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde bordo-mavililere son olarak 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, daha sonraki 22 iç saha maçında Trabzonspor karşısında 12 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Victor Moses, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Son 6 maçı kazandı

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçı da kazandı. Geride kalan sezonun son 4 maçını kazanan Fenerbahçe, bu sezona da 2 galibiyetle girdi. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u yenmesi durumunda galibiyet serisini 7 maça çıkaracak. Öte yandan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 7 maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken, hiç yenilmedi.

9 sezon sonra 3'te 3 peşinde

Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenmesi durumunda Süper Lig'e 9 sezon sonra 3'de 3 yaparak başlayacak. Son olarak 2009-2010 sezonunda ligin ilk 3 maçını kazanan Fenerbahçe, daha sonraki 9 sezonun hiçbirinde bunu tekrarlayamamıştı. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında kazanması durumunda 10 yıl sonra lige 9 puanlık bir başlangıç yapmış olacak.

Kadıköy'de 12 maçlık seri

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 13 lig maçını da kaybetmedi. Taraftarı önünde en son 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü'ne kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy'de 28 lig maçına çıkan Yanal, 21 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 124. randevu

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın yapacakları maçla 124. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 45 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 92 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 123 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 38 galibiyet elde etti. Taraflar 37 karşılaşmada da eşitliği bozamadı.

Rekabetteki son 5 maçı kazanamayan Fenerbahçe'nin toplam 155 golüne, Trabzonspor 133 golle cevap verdi.

Ligde de Fenerbahçe önde

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 92 kez karşı karşıya geldi.

Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 23 galibiyet aldı, 32 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin ligdeki 121 golüne, Trabzonspor 92 golle cevap verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan randevuyu 2-1 kazanan ev sahibi ekip, Fenerbahçe karşısında 17'si Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere 18 resmi maçlık galibiyet hasretine son vermişti. İkinci devre İstanbul'daki müsabaka ise 1-1 bitti.

Fenerbahçe, evinde açık ara üstün

İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 59 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 27, Trabzonspor'un 11 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 22 maçta da eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 85, Trabzonspor ise 56 gol attı.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde yapılan lig maçlarında ise Fenerbahçe'nin 20, Trabzonspor'un 6 galibiyeti bulunuyor, 19 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Geçen sezon İstanbul'daki lig maçı 1-1 biterken, tarafların Kadıköy'deki son 7 randevusundan 6'sında kazanan çıkmadı.

Trabzonspor deplasmanda galibiyeti unuttu

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında son yıllarda deplasmanda yaptığı maçlarda galip gelmekte oldukça zorlanıyor.

Bordo-mavili ekip, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 29 maçta yalnızca bir kez galip gelebildi.

20 Mart 1993'te Kadıköy'de yapılan lig müsabakasında rakibini 1-0 yenen Trabzonspor, bu tarihten sonra Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı 27 lig, birer Türkiye Kupası ve jübile maçı olmak üzere toplam 29 karşılaşmadan 16'sını yitirdi, 12'sinde berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu süre içinde yalnızca 23 Ağustos 1997'de yapılan lig maçını 3-1'lik skorla kazanabildi.

Karadeniz ekibi, bu süreçte kalesinde 49 gol görürken, rakip fileleri 26 kez havalandırdı.

Fenerbahçe, Trabzonspor ile İstanbul'da yaptığı son 29 maçın 25'inde rakibine en az bir gol atmayı başardı.