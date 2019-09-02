Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, transferi için yaklaşık 1 aydır girişimlerde bulunduğu orta saha oyuncusu Luiz Gustavo transferine nihayet noktayı koydu. Futbolcunun kulübü Marsilya ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler 32 yaşındaki Brezilyalı dünya yıldızını dün İstanbul’a getirdi. Fenerbahçe bu transfer için Marsilya’ya 7 milyon avro bonservis ücreti ödeyecek. Gustavo ise yıllık 3 milyon avro kazanacak. Futbolcunun bugün yapılacak sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertli kulübe 3 yıllık imza atacağı belirtildi.

Çok yönlü oyuncu

2017’den bu yana Marsilya forması giyen Luiz Gustavo, takımın değişmez oyuncularından olurken 98 maça çıktı, 10 gol atıp 2 asistlik performans gösterdi. Ön libero oynayan futbolcu ihtiyaç halinde sol bek ve stoper olarak da görev yapabiliyor. 1,87 boyundaki Gustavo daha önce Corinthians, Hoffenheim, Bayern Münih ve Wolfsburg gibi takımlarda da forma giydi. Futbolcu son olarak Marsilya’ya 10 milyon avro bedelle transfer olmuştu.