Meksikalı 2017 Kâinat Gençler Güzeli Carolina Gómez silahla vurularak öldürüldü. Vücuduna ve başına 6 kurşun isabet kadının katili kaynanası çıktı. Cinayet anları evdeki bebek kamerasına yansıdı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de yaşayan eski Kâinat Gençler Güzeli Carolina Gomez evinden başından silahla vurulmuş hâlde bulundu. Olay esnasında kadının kayınvalidesi, kocası ve 8 aylık bebeğinin evde olduğu belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, cinayeti kısa sürede deşifre etti. 27 yaşındaki Gomez'in katili kaynana çıktı.

Kaynana, 'kâinat güzeli' gelinini kurşuna dizdi! "Oğlum benim, senin değil"

"DELİ KADIN, NE YAPTIN SEN?"

Ülkeyi sarsan olayın görüntüleri ise sosyal medyaya düştü. 45 saniyelik kayıt şöyle: İki kadın arasında ufak bir tartışma yaşanıyor. Ardından Gomez odaya gidiyor. Onu takip eden kayınvalide, silahını çekip 6 el ateş ediyor. Carolina Gomez'in çığlıkları duyulurken kocası kucağında kızıyla birlikte yanlarına geliyor ve annesine "Deli kadın, ne yaptın sen?" diye bağırıyor.

"SEN BENİMSİN, ONUN DEĞİL"

Zanlı ise "Hiçbir şey, sadece beni kızdırdı" şeklinde cevap veriyor. Oğlu bağırmaya devam edince de "Sen benimsin, onun değil" sözlerini sarf ediyor.

