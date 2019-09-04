Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılılar geçen sezon da forma giyen Luyindama’nın bonservisini, anlaşma gereği 5 milyon avroya aldı. Bu oyuncunun dışında Jean Michael Seri’ye 1,5 milyon, Mario Lemina’ya 1 milyon, Emre Mor’a 600 bin, Florin Andone’ye 700 bin avro ödendi. Radamel Falcao, Steven Nzonzi, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz gibi isimlere ise ücret ödenmedi. Böylece Galatasaray 10,1 milyon avroya ses getirecek bir kadro kurmuş oldu.



Zayıf halka Nagatomo

Galatasaray’ın yabancı kadrosunu denkleştirmek için Kasımpaşa’ya göndermek istediği Martin Linnes’in transferinde son anda pürüz çıkınca sarı-kırmızılı kulüpte lejyoner sayısı 15 oldu. Teknik direktör Fatih Terim Linnes ile Nagatomo arasında tercih yapılacak. Japon oyuncu ‘zayıf halka’ olarak gösterilirken Nagatomo ya transfer tahtası açık olan Asya pazarına gönderilecek ya da sözleşmesi dondurulacak.