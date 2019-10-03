TRABZONSPOR:1 BASEL:1

Canlı Anlatım

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

47' Trabzonspor etkili geldi. Savunmanın hatasıyla ceza sahası sağ çaprazında dar açıda topla buluşan Sörloth'un vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

45' İkinci yarıya Trabzonspor başladı.



45' Trabzonspor'da değişiklik

İlk yarı 1-1 sona erdi.

44' Trabzonspor'da Abdülkadir rakibine sert girince sarı kart gördü.Sarı Kart - Abdulkadir Parmak



42' Trabzonspor hızlı bir hücumla rakibini eksik yakaladı fakat sağ tarafta topla buluşan Sörloth topu istediği gibi kullanamadı ve savunma arayaya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.



37' Trabzonspor sol kanattan serbest vuruş kazandı. Abdülkadir'in kale içine ortasında oluşan karambolun ardından pozisyon autla sonuçlandı.