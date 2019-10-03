47' Trabzonspor etkili geldi. Savunmanın hatasıyla ceza sahası sağ çaprazında dar açıda topla buluşan Sörloth'un vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
45' İkinci yarıya Trabzonspor başladı.
45' Trabzonspor'da değişiklik
İlk yarı 1-1 sona erdi.
44' Trabzonspor'da Abdülkadir rakibine sert girince sarı kart gördü.Sarı Kart - Abdulkadir Parmak
42' Trabzonspor hızlı bir hücumla rakibini eksik yakaladı fakat sağ tarafta topla buluşan Sörloth topu istediği gibi kullanamadı ve savunma arayaya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
37' Trabzonspor sol kanattan serbest vuruş kazandı. Abdülkadir'in kale içine ortasında oluşan karambolun ardından pozisyon autla sonuçlandı.
33' Basel'de Xhaka yaptığı faulun ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Taulant Xhaka
29' Ani gelişen Trabzonspor atağında, Hüseyin arka direğe ortasını yaptı, herkesi aşan top auat gitti.
26' Abdülkadir Parmak
20' Gol - Silvan Widmer
22' Doğan rakibine yaptığı sert faulun ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Dogan Erdogan
20' Basel atağında, Valentin Stocker'in ceza sahası dışından vuruşunda savunmaya çarpan kornere gitti.
11' Organize gelişen Basel atağında sol çizgiye inen Bua'nın ortasında top üst ağlarda kaldı.
6' Bu kez temsilcimiz Trabzonspor etkili geldi. Trabzonspor atağında Sturridge ceza sahası çizgisi önünden vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.
3' Basel isabetli paslarla tehlikeli geldi. Ani gelişen atakta Kevin Bua ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, top farklı şekilde auta gitti.
1' Maça konuk ekip Basel başladı.