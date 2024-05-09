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Transfer teklifi Fransızları şaşırttı! 'Yusuf Yazıcı için lütuf olabilir'

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Transfer teklifi Fransızları şaşırttı! &#039;Yusuf Yazıcı için lütuf olabilir&#039;

Spor Haberleri

Sezon sonunda Lille'den ayrılması beklenen Yusuf Yazıcı'nın Süper Lig'e geri döneceği öne sürülmüştü. Hollanda basını Türk yıldıza gelen transfer teklifini duyurdu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'ya Hollanda'dan talip çıktı.

Galatasaray ile Beşiktaş'ın radarında olan Türk yıldız için Ajax'ın da devrede olduğu belirtildi.

Voetbalzone'de yer alan habere göre; Ajax'ın Yusuf Yazıcı için bir çalışma yaptığı ve sezon sonunda teklif yapabileceği aktarıldı.

Transfer teklifi Fransızları şaşırttı! 'Yusuf Yazıcı için lütuf olabilir' - 1. Resim

LILLE'DEN BEDELSİZ AYRILACAK 

Bonservisi eline alacak olan Yusuf, Lille ile sözleşme uzatmamıştı.

Bu sezon 42 resmi maça çıkan milli oyuncu, 12 gol ve 4 asist katkısında bulundu.

2020-2021 sezonunda Lille ile şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, Fransa'da unutulmayacak bir zafere imza atmıştı.

 

 

 

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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