Transfer teklifi Fransızları şaşırttı! 'Yusuf Yazıcı için lütuf olabilir'

Sezon sonunda Lille'den ayrılması beklenen Yusuf Yazıcı'nın Süper Lig'e geri döneceği öne sürülmüştü. Hollanda basını Türk yıldıza gelen transfer teklifini duyurdu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'ya Hollanda'dan talip çıktı.

Galatasaray ile Beşiktaş'ın radarında olan Türk yıldız için Ajax'ın da devrede olduğu belirtildi.

Voetbalzone'de yer alan habere göre; Ajax'ın Yusuf Yazıcı için bir çalışma yaptığı ve sezon sonunda teklif yapabileceği aktarıldı.

LILLE'DEN BEDELSİZ AYRILACAK

Bonservisi eline alacak olan Yusuf, Lille ile sözleşme uzatmamıştı.

Bu sezon 42 resmi maça çıkan milli oyuncu, 12 gol ve 4 asist katkısında bulundu.

2020-2021 sezonunda Lille ile şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, Fransa'da unutulmayacak bir zafere imza atmıştı.